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Tatum 33 attı, Kevin Garnett'in rekorunu kırdı!

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, takımının Atlanta Hawks'ı 107-98 yendiği maçta 33 sayı kaydetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, takımının Atlanta Hawks'ı 107-98 yendiği maçta 33 sayı kaydetti.

Karşılaşmada 33 sayı, 8 ribaund ve 7 asistle oynayan Tatum, Celtics'i galibiyete taşıyan oyuncu oldu.

Tatum, TD Garden'da en çok sayı bulan oyuncular arasında üçüncü sıraya yükselerek, 2007-13 yılları arasında Celtics'te altı sezon forma giydiğinde kaydettiği sayıların çoğunu bu arenada bulan Kevin Garnett'i geride bırakmış oldu.

Tatum şu anda kendi sahasında oynadığı 170 kariyer maçında 3.441 sayıya sahip ve bu da maç başına 20.2 sayı ortalamasına eşit durumda.


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