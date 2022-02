Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, 'NBA'deki en yetenekli takım' olduğunu düşündüğü 2018-19 sezonu Celtics'inin düşüşü hakkında konuştu.



Tatum, yakın zamanda eski NBA oyuncusu J.J. Redick ile 'Old Man and the Three' isimli podcast'te 2018-19 sezonundaki Celtics'te neyin yanlış gittiği hakkında düşüncelerini şu şekilde paylaştı:



"Bazı şeylerin üst üste gelmesiydi. Kyrie (Irving) ve Gordon (Hayward) ile devam ediyorduk. Açıkçası Ky'ın neler yapabileceğini biliyorduk, ancak Gordon (sakatlığından) bir yıl önce All-Star olmuştu ve çok iyi bir oyuncuydu, ki hala da öyle. Ayrıca ben, JB (Jaylen Brown) ve Terry (Rozier) de olunca, doğal olarak önceki seferden daha da başarılı olmak istemiştik.



Hepimiz gençtik ve önceki sezon şampiyonluğa ne kadar yaklaştığımızın farkındaydık. Bu yüzden daha fazlasını istiyorduk. Bana kalırsa takımdakiler, 'Hayır, hepimiz aynı amaç için oynuyoruz, hepimiz daha fazla para kazanıp, All-Star olacağız ve bir şampiyonluk kazanırsak hayat daha güzel olur.' demek yerine, bu duruma biraz direnç gösteriyor gibiydi.



Ve bunda herkesin payı olduğunu düşünüyorum. Benim de kesinlikle vardı. Kazanmayı ne kadar istesem de, takımın iki numarası olmak istiyordum çünkü hepimiz Ky'ın en iyi oyuncu olduğunu biliyorduk. Ve burada bazı şeylerin sorumluluğunu da üzerime alacağım.



Lakin geriye dönüp bakınca, özellikle Warriors'ın şampiyonlukta tam güçte olmadığını düşününce, bizim kazanmış olabileceğimizi düşünmeden edemiyorsunuz."



2019 takımı normal sezonda 50 galibiyetin gerisinde kalmış ve playoffların ikinci turunda Milwaukee Bucks'a beş maçta elenmişti.