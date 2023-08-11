Haber Tarihi: 11 Ağustos 2023 12:56 - Güncelleme Tarihi: 11 Ağustos 2023 12:56

Tatlıpınar Enerji halka arz sonuçları: Tatlıpınar Enerji halka arz borsada ne zaman işlem görecek?

Tatlıpınar Enerji halka arz sonuçları: Tatlıpınar Enerji halka arz borsada ne zaman işlem görecek? merak ediliyor. Tatlıpınar Enerji halka arz tarihinin 10-11 Ağustos 2023 olarak açıklandı. Halka arz için talep toplama süresi ise 2 gün oldu. Tatlıpınar Enerji hissesinin sembolü "TATEN" olacak. Tatlıpınar Enerji halka arzının büyüklüğü 1,5 milyar TL olarak açıklandı. Tatlıpınar Enerji'nin halka arz açıklık oranı 25,04%'tür. Toplamda 70,2 milyon adet lot dağıtılacaktır. Peki, Tatlıpınar Enerji halka arz borsada ne zaman işlem görecek? Tatlıpınar Enerji hisse yorum

Tatlıpınar Enerji halka arz sonuçları: Tatlıpınar Enerji halka arz borsada ne zaman işlem görecek?
Abone Ol
Şirketin hasılatı, 2020 yılında 20,56 milyon TL iken 2021 yılında 1360% oranında artış göstererek 300,24 milyon TL, 2022 yılında ise 2021 yılına göre 244% oranında artış yakalayarak 1,03 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket hasılatının tamamı elektrik üretimine dayanmaktadır. Şirketin hasılatının yıldan yıla artmasının sebebi, Tatlıpınar RES bünyesindeki  türbinlerin kademeli olarak devreye girmesi, döviz kurlarındaki yükseliş ve Haziran 2021 itibarıyla tüm türbinlerin işletmeye geçmesiyle üretimde gerçekleşen artıştır.
TATLIPINAR ENERJİ HALKA ARZ BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Tatlıpınar Enerji'nin 14 Ağustos pazartesi günü başvuru sonucunun açıklanması halinde 16-17-18 Ağustos'ta Borsa İstanbul'da "TATEN" koduyla işlem görmeye başlaması bekleniyor. TATLIPINAR ENERJİ HALKA ARZ ZAMAN OLACAK?

TATEN halka arz için SPK onayı bekleniyor. Sermaye Piyasası Kurulu her perşembe günü halka arz kararlarını kendi internet sitesi üzerinden açıklıyor. Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş halka arz kararının ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor. TATEN halka arz kararı çıktığında ayrıntıları haberimizden öğrenebilirsiniz.

TATEN HALKA ARZ GELİRİNİ NEREDE KULLANACAK?

%30-35 Rüzgar enerjisi santrali kapasite artışı yatırımları.

%35-40 Hibrit güneş enerjisi santrali yatırımları.

%30-35 Kredi geri ödemeleri.

TATLIPINAR ENERJİ HAKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

66,600,000 Lot

TATEN HALKA ARZ ŞEKLİ

Sermaye Artırımı : 20.600.000 Lot


Ortak Satışı : 27.600.000 Lot (Hüseyin Avni İbrahimağaoğlu)

Ortak Satışı : 9.200.000 Lot (Ali İbrahimağaoğlu)

Ortak Satışı : 9.200.000 Lot (Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.)

TATEN HALKA ARZ SONRASI HİSSE SATMAMA TAAHÜDÜ VAR MI?

6 Ay, İhraççı.

6 Ay, Ortaklar satış yapmayacaklarını taahhüt etmişlerdir.

Hisse Fiyat İstikrarı var mı? ve Günlük Alım Emri Taahhüdü Var mı?

Fiyat İstikrarı Planlanmamaktadır

5 Gün, 9.200.000 adet günlük geçerli alım emri girecektir.

Tatlıpınar Enerji Üretim Hisse Halka Açıklık Oranı?

%25.04

T1-T2 kullanılamaz.

HALKA ARZ BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* İlerleyen aşamalarda tamamlanacaktır.

TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. HAKKINDA

Balıkesir sınırları içerisinde kendine yer edinen Tatlıpınar RES, %100 yenilenebilir enerji üretmek hedefiyle Kasım 2019'da 5 türbin ile (19,5 MW) faal olarak işletmeye açıldı. 2021 Yılında ise kapasite artışı ile toplamda 25 türbin ile (115,5 MW) enerji üretimine devam eden Tatlıpınar RES, son kapasite artışı ile 392.000 MWh üretim kapasitesine sahip bir şirket olarak karşımıza çıkıyor.

2023 yılında yapılacak olan 79 MW Güneş Enerji Santrali yatırımı ve 33,6MW Rüzgar Enerji Santrali kapasite artışı ile Tatlıpınar RES toplamda 228,1 MW kurulu güce ve 607.000 MWh yıllık üretim kapasitesine ulaşacaktır.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Tatlıpınar
Gündem

Diğer Haberler

Ercan Güven: 'Fenerbahçe'de deneme yanılma son bulmalı' Fenerbahçe Ercan Güven: "Fenerbahçe'de deneme yanılma son bulmalı"
Tadic, Batshuayi'nin gönlünü aldı Fenerbahçe Tadic, Batshuayi'nin gönlünü aldı
Galatasaray, 2. Lig'den transfer yapıyor Galatasaray Galatasaray, 2. Lig'den transfer yapıyor
Aboubakar zirveye ortak oldu Beşiktaş Aboubakar zirveye ortak oldu
Kadıköy'de, Szymanski şov Fenerbahçe Kadıköy'de, Szymanski şov
Galatasaray'da Nelsson gelişmesi: Serbest kalma bedelini ödeyebilirler Galatasaray Galatasaray'da Nelsson gelişmesi: Serbest kalma bedelini ödeyebilirler
DGS TABAN PUANLARI 2023 VE KONTENJANLARI | DGS 4 yıllık üniversite kontenjanları açıklandı mı? DGS Üniversite (en düşük) taban puanları ve başarı sıralamaları Gündem DGS TABAN PUANLARI 2023 VE KONTENJANLARI | DGS 4 yıllık üniversite kontenjanları açıklandı mı? DGS Üniversite (en düşük) taban puanları ve başarı sıralamaları
DGS yönetim bilişim sistemleri taban puanları 2023-2024 Gündem DGS yönetim bilişim sistemleri taban puanları 2023-2024
DGS işletme taban puanları 2023-2024: DGS işletme taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları Gündem DGS işletme taban puanları 2023-2024: DGS işletme taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları
Daha fazla göster
 Reklam 
1
MANU'dan Altay'a yeni teklif!
2
Galatasaray'dan flaş hamle: Nicolas Dominguez
3
Emery'den Nicolo Zaniolo itirafı!
4
Fenerbahçe anlaşma sağladı: Fred
5
Fenerbahçe'den transferde Ndombele atağı!
6
Fenerbahçe'de sürpriz Martial gelişmesi
7
Liverpool, Moises Caicedo'yu alıyor! İngiltere'de transfer rekoru!

SON HABERLER

yukarı ok