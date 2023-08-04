Haber Tarihi: 04 Ağustos 2023 10:10 - Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2023 10:10

Tatlıpınar Enerji halka arz ne zaman, eşit mi, oransal mı? Tatlıpınar halka arz hangi bankalarda, fiyatı ne kadar, alınır mı?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 3 Ağustos 2023 tarihinde Tatlıpınar Enerji Üretim AŞ (TATEN) halka arzına onay verdi. Şirketin önümüzdeki hafta talep toplaması bekleniyor. Peki Tatlıpınar Enerji halka arz ne zaman, eşit mi, oransal mı? Tatlıpınar halka arz hangi bankalarda, fiyatı ne kadar, alınır mı?

Tatlıpınar Enerji halka arz ne zaman, eşit mi, oransal mı? Tatlıpınar halka arz hangi bankalarda, fiyatı ne kadar, alınır mı?
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Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş halka arz bilgileri yatırım yapmak isteyen vatandaşların en çok merak ettiği konu oldu. Konuya ilişkin bilinen her şeyi sizler için derledik. Peki Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş ne zaman halka arz olacak? TATEN halka arz kaç lot verir? Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş hisse fiyatı ne kadar? İşte konuya ilişkin bilinen tüm detaylar… 
TATLIPINAR ENERJİ HALKA ARZ ZAMAN OLACAK?

TATEN halka arz için SPK onayı bekleniyor. Sermaye Piyasası Kurulu her perşembe günü halka arz kararlarını kendi internet sitesi üzerinden açıklıyor. Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş halka arz kararının ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor. TATEN halka arz kararı çıktığında ayrıntıları haberimizden öğrenebilirsiniz.
TATEN HALKA ARZ GELİRİNİ NEREDE KULLANACAK?

%30-35 Rüzgar enerjisi santrali kapasite artışı yatırımları.

%35-40 Hibrit güneş enerjisi santrali yatırımları.

%30-35 Kredi geri ödemeleri.

TATLIPINAR ENERJİ HAKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

66,600,000 Lot

TATEN HALKA ARZ ŞEKLİ

Sermaye Artırımı : 20.600.000 Lot

Ortak Satışı : 27.600.000 Lot (Hüseyin Avni İbrahimağaoğlu)


Ortak Satışı : 9.200.000 Lot (Ali İbrahimağaoğlu)

Ortak Satışı : 9.200.000 Lot (Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.)

TATEN HALKA ARZ SONRASI HİSSE SATMAMA TAAHÜDÜ VAR MI?

6 Ay, İhraççı.

6 Ay, Ortaklar satış yapmayacaklarını taahhüt etmişlerdir.

Hisse Fiyat İstikrarı var mı? ve Günlük Alım Emri Taahhüdü Var mı?

Fiyat İstikrarı Planlanmamaktadır

5 Gün, 9.200.000 adet günlük geçerli alım emri girecektir.

Tatlıpınar Enerji Üretim Hisse Halka Açıklık Oranı?

%25.04

T1-T2 kullanılamaz.

HALKA ARZ BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

* İlerleyen aşamalarda tamamlanacaktır.

TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. HAKKINDA

Balıkesir sınırları içerisinde kendine yer edinen Tatlıpınar RES, %100 yenilenebilir enerji üretmek hedefiyle Kasım 2019'da 5 türbin ile (19,5 MW) faal olarak işletmeye açıldı. 2021 Yılında ise kapasite artışı ile toplamda 25 türbin ile (115,5 MW) enerji üretimine devam eden Tatlıpınar RES, son kapasite artışı ile 392.000 MWh üretim kapasitesine sahip bir şirket olarak karşımıza çıkıyor.

2023 yılında yapılacak olan 79 MW Güneş Enerji Santrali yatırımı ve 33,6MW Rüzgar Enerji Santrali kapasite artışı ile Tatlıpınar RES toplamda 228,1 MW kurulu güce ve 607.000 MWh yıllık üretim kapasitesine ulaşacaktır.

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