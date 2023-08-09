500 Bin katılım – 99 Lot (2228 TL).

1 Milyon katılım – 50 Lot (1105 TL).

1.2 Milyon katılım – 41 Lot (922 TL).

1.4 Milyon katılım – 35 Lot (787 TL).

1.6 Milyon katılım – 30 Lot (675 TL).

1.8 Milyon katılım – 27 Lot (607 TL).

2 Milyon katılım – 25 Lot (562 TL) dağıtabilir.

1 lira nominal değerli paylar talep toplama sürecinde 22,5 liradan satılacak olan Tatlıpınar Enerji halka arzının büyüklüğü yaklaşık olarak 1,5 milyar lira olarak açıklandı. Yurt içi kurumsal yatırımcıya yüzde 14,5, yurt içi bireysel yatırımcıya yüzde 70, şirket çalışanlarına yüzde 1 ve yurt dışı kurumsal yatırımcıya yüzde 14,5 olarak gerçekleşecek. Peki Tatlıpınar Enerji eşit mi, oransal mı? Tatlıpınar Enerji halka arz ne zaman, kaç lot verir? Tatlıpınar Enerji halka arz hangi bankalarda? İşte TATEN halka arz hisse fiyatı ve hisse kodu… Tatlıpınar Enerji halka arz kaç lot verir, düşer? Tatlıpınar Enerji halka arz helal mi, katılım endeksine uygun mu?TATEN halka arz için SPK onayı bekleniyor. Sermaye Piyasası Kurulu her perşembe günü halka arz kararlarını kendi internet sitesi üzerinden açıklıyor. Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş halka arz kararının ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor. TATEN halka arz kararı çıktığında ayrıntıları haberimizden öğrenebilirsiniz.%30-35 Rüzgar enerjisi santrali kapasite artışı yatırımları.%35-40 Hibrit güneş enerjisi santrali yatırımları.%30-35 Kredi geri ödemeleri.66,600,000 LotSermaye Artırımı : 20.600.000 LotOrtak Satışı : 27.600.000 Lot (Hüseyin Avni İbrahimağaoğlu)Ortak Satışı : 9.200.000 Lot (Ali İbrahimağaoğlu)Ortak Satışı : 9.200.000 Lot (Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.)6 Ay, İhraççı.6 Ay, Ortaklar satış yapmayacaklarını taahhüt etmişlerdir.Hisse Fiyat İstikrarı var mı? ve Günlük Alım Emri Taahhüdü Var mı?Fiyat İstikrarı Planlanmamaktadır5 Gün, 9.200.000 adet günlük geçerli alım emri girecektir.Tatlıpınar Enerji Üretim Hisse Halka Açıklık Oranı?%25.04T1-T2 kullanılamaz.Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.* İlerleyen aşamalarda tamamlanacaktır.Balıkesir sınırları içerisinde kendine yer edinen Tatlıpınar RES, %100 yenilenebilir enerji üretmek hedefiyle Kasım 2019'da 5 türbin ile (19,5 MW) faal olarak işletmeye açıldı. 2021 Yılında ise kapasite artışı ile toplamda 25 türbin ile (115,5 MW) enerji üretimine devam eden Tatlıpınar RES, son kapasite artışı ile 392.000 MWh üretim kapasitesine sahip bir şirket olarak karşımıza çıkıyor.2023 yılında yapılacak olan 79 MW Güneş Enerji Santrali yatırımı ve 33,6MW Rüzgar Enerji Santrali kapasite artışı ile Tatlıpınar RES toplamda 228,1 MW kurulu güce ve 607.000 MWh yıllık üretim kapasitesine ulaşacaktır.