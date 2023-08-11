Tatlıpınar Enerji halka arz borsada ne zaman işlem görecek? Tatlıpınar Enerji halka arz sonuçları

Şirketin hasılatı, 2020 yılında 20,56 milyon TL iken 2021 yılında 1360% oranında artış göstererek 300,24 milyon TL, 2022 yılında ise 2021 yılına göre 244% oranında artış yakalayarak 1,03 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket hasılatının tamamı elektrik üretimine dayanmaktadır. Şirketin hasılatının yıldan yıla artmasının sebebi, Tatlıpınar RES bünyesindeki türbinlerin kademeli olarak devreye girmesi, döviz kurlarındaki yükseliş ve Haziran 2021 itibarıyla tüm türbinlerin işletmeye geçmesiyle üretimde gerçekleşen artıştır.Tatlıpınar Enerji'nin 14 Ağustos pazartesi günü başvuru sonucunun açıklanması halinde 16-17-18 Ağustos'ta Borsa İstanbul'da "" koduyla işlem görmeye başlaması bekleniyor.TATEN halka arz için SPK onayı bekleniyor. Sermaye Piyasası Kurulu her perşembe günü halka arz kararlarını kendi internet sitesi üzerinden açıklıyor. Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş halka arz kararının ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor. TATEN halka arz kararı çıktığında ayrıntıları haberimizden öğrenebilirsiniz.%30-35 Rüzgar enerjisi santrali kapasite artışı yatırımları.%35-40 Hibrit güneş enerjisi santrali yatırımları.%30-35 Kredi geri ödemeleri.66,600,000 LotSermaye Artırımı : 20.600.000 LotOrtak Satışı : 27.600.000 Lot (Hüseyin Avni İbrahimağaoğlu)Ortak Satışı : 9.200.000 Lot (Ali İbrahimağaoğlu)Ortak Satışı : 9.200.000 Lot (Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.)6 Ay, İhraççı.6 Ay, Ortaklar satış yapmayacaklarını taahhüt etmişlerdir.Hisse Fiyat İstikrarı var mı? ve Günlük Alım Emri Taahhüdü Var mı?Fiyat İstikrarı Planlanmamaktadır5 Gün, 9.200.000 adet günlük geçerli alım emri girecektir.Tatlıpınar Enerji Üretim Hisse Halka Açıklık Oranı?%25.04T1-T2 kullanılamaz.Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.* İlerleyen aşamalarda tamamlanacaktır.Balıkesir sınırları içerisinde kendine yer edinen Tatlıpınar RES, %100 yenilenebilir enerji üretmek hedefiyle Kasım 2019'da 5 türbin ile (19,5 MW) faal olarak işletmeye açıldı. 2021 Yılında ise kapasite artışı ile toplamda 25 türbin ile (115,5 MW) enerji üretimine devam eden Tatlıpınar RES, son kapasite artışı ile 392.000 MWh üretim kapasitesine sahip bir şirket olarak karşımıza çıkıyor.2023 yılında yapılacak olan 79 MW Güneş Enerji Santrali yatırımı ve 33,6MW Rüzgar Enerji Santrali kapasite artışı ile Tatlıpınar RES toplamda 228,1 MW kurulu güce ve 607.000 MWh yıllık üretim kapasitesine ulaşacaktır.