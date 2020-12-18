Tatlı'dan Terim, Dilmen ve Çakar iddialarına yanıt

MHK Başkanı Serdar Tatlı, TRT Spor'da katıldığı canlı yayında Rıdvan Dilmen, Ahmet Çakar ve Fatih Terim ile ilgili kendileri hakkında ortaya atılan iddialara yanıt verdi.



Tatlı, Terim'e Mustafa Kamil Abitoğlu'na mesaj atıp atmadığı, Rıdvan Dilmen'in MHK kararlarına müdahil olduğu iddialarına ve Ahmet Çakar'ın görevde olan bir hakemin "Rıdvan Dilmen ve Fenerbahçe'nin ekmeğine yağ süremeyiz" algısı olduğuna yönelik söylentilere şu sözlerle yanıt verdi:



"DİLMEN SEZONU" İDDİASINA YANIT



"Bir defa sayın Dilmen zekası, bilgisi ve donanımıyla çok önemli bir insandır. Benim de çok yakın dostumdur. İddiaları ortaya atanlar açıklamakla mükelleftir. Bu yapılan algılar bana göre iftiradır. Sayın Rıdvan Dilmene ve Sayın Nihat Özdemir başkanımıza da büyük iftiradır. Büyük iftiradır ve vebali de çok ağırdır. Cenab-ı Allah da bu iftiraları yapanların burnundan fitil fitil getirir"



"AHMET ÇAKAR'IN KENDİ FİKRİDİR, BENİM İÇİN BİR ÖNEMİ YOK"



Tatlı, Ahmet Çakar'ın "Rıdvan Dilmen algısından sonra 'Rıdvan Dilmen ve Fenerbahçe'nin ekmeğine yağ süremeyiz' imajı oldu. Bunları bana görevde olan bir hakem söyledi. Ünlü 8-10 hakemden bahsediyorum." sözlerine şu yanıtı verdi:



"Sayın Ahmet Çakar'ın bir iddiasıdır. Biz tüm toplantılarımıza hep tüm takımlara eşit mesafedeyiz, hepsi değerlidir adil eşit ve cesur olmalarını istyoruz hakemlerimizden. Bu kadrodaki hakemlerimizin kişiliğine güveniyorum. Ahmet Çakar'ın kendi fikridir bu ama benim için önemi yok."



MUSTAFA KAMİL ABİTOĞLU'NUN TERİM'E MESAJ ATTIĞI DOĞRU MU?



"Biz bu ülkede kimse kimsenin birbiriyle görüşmesini engelleyemez. Bunu kısıtlayacak bir kararımız yok hakemlerimiz konusunda. Kurul üyesi ve hakem arkadaşlarımız sorumluluklarını bilir, nerede nasıl davranacağını bilir. Bu konuda birinin elinde bir kanıt var mı? Böyle bir kanıtı olan varsa açıklasınlar. Yine söylüyorum biz kimseyi kısıtlama getirmiyoruz"



