TATIL Token arzı Bitexen'de başlıyor!

Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, TATIL Token ön satışını başlatıyor. Serbest piyasada fiyatlanan sosyal token TATIL Token'ın ön satışı, 12 ay kilitli ve kilitsiz seçenekleriyle Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen'de gerçekleştirilecektir.



Kemal Cenk Erdem: "Bitexen olarak farklı sektörlerde FinTek alanındaki gelişmeleri kullanıcılarımızla buluşturmaya devam ediyoruz."



Ön satışla ilgili görüşlerini dile getiren Bitexen Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem, "25 yıllık tecrübelerini yeni nesil teknoloji ile birleştiren Tatilbudur.com ile böyle bir iş birliği gerçekleştirmiş olmaktan mutluyuz. Bitexen olarak farklı sektörlerde, FinTek alanındaki gelişmeleri kullanıcılarımızla buluşturmaya devam ediyoruz.



TATIL Token, Tatilbudur.com ekosistemi içerisinde kullanıcılarının sadakat programlarından faydalanmasını sağlayan blokzincir temelli bir varlıktır. Kullanıcılar, Tatilbudur ürünlerinde; otellerde erken rezervasyon öncesinde ilave indirimle ön satışa erişim hakkı, ayrıcalıklı indirimler ve ürün bazlı indirimlerden yararlanma imkanı, uçak bileti alımlarında hizmet bedeli indirimleri ve indirimli transfer hakları, konserlere özel etkinliklerde özel indirimler ve katılım limitlerinde öncelik gibi birçok avantaja erişebilecekler."



Bitexen Teknoloji A.Ş. Hakkında



2018 yılında İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde kurulan Bitexen Teknoloji A.Ş., geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle, Türkiye'de FinTek sektörünün öncü şirketleri arasında yer alıyor. Kendi sadakat coin'ini sektöre sunan şirket, Türkiye'nin en geniş ürün çeşitliliği ve işlem imkânı sunan Dijital Varlık Alım Satım Platformu Bitexen ile kullanıcılarına hizmet veriyor.





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