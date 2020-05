Tatar böreği tarifi, nefis tatar böreği

Tatar böreği Türk mutfağında da yer alan en lezzetli börek çeşitlerinden birisidir. Her öğünde yiyebileceğiniz türden olan Tatar böreği tarifi sayesinde nefis tatar böreği yapabilirsiniz. Tatar böreği tari, Tatar böreği nasıl yapılır, Tatar böreği nasıl hazırlanır, Tatar böreği yapılışı, Tatar böreği hazırlanışı, Tatar böreği malzemeleri, ev yapımı Tatar böreği, nefis Tatar böreği, Tatar böreği yapımı, pratik Tatar böreği ve yapımı çok ama çok kolay ve yedikçe yemek isteğiniz geliyor adeta. Eskişehir yöresine ait ve çi börek olarak da bilinir, hesaplı ve ucuz malzemeler ile yapılıyor. İşte tatar böreği tarifleri...1. Hamuru öncelikle geniş bir kabın içinde yoğuruyoruz, sonra tezgahda yoğurup dinlenmesi için yarım saatkadar bekletiyoruz.2. Oklava ile hamuru çok ince olmamak kaydıyla açın, sonra oklavaya sarın oklavanın üzerinden kesin veoklavayı bir cetvel gibi kullanarak bir kez daha bu şekilde kesin.3. Elde ettiğiniz bu uzun şeritleri üçgenler halinde keserek minik parçalara ayırın.4. Derin bir tencerede su kaynatın ve içine 1 kaşık tuz atın. (Eğer hamurunuz yeni yapıldıysa yapışmaması içinsuya 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koymak çok iyi olacaktır.)5. Su kaynadıktan sonra hamurları içine atın. (Kaşıkla değil mümkünse oklava ile karıştırıyoruz veya tahta kaşığınsapıyla.)6. Hamurumuz pişerken sarımsağı rendeleyin yoğurtla karıştırın.7. Hamur pişince alıp süzgeçle suyunu süzün. Ve servis kabına alın.8. Bir tavaya tereyağı koyup eritin. Eridikten sonra toz ve pul biberi ilave edin.9. Mantıya yoğurdun yarısını ilave edin.10. Sonra üzerinde tereyağ gezdirelim.. Sonra kalan yoğurt .İşte hepsi bu kadar buram buram anadolu kokanyöresel doyurucu bir yemek ..* 150 gr. tereyağı* 250 mg et suyu* 250 mg yoğurt* 10 diş sarımsak (dövülmüş)* 200 soğan (ince kıyılmış)* 500 gr. kıyma* tuz* taze çekilmiş karabiber* 2 adet yumurta* 250 mI su (1 su bardağı)* tuz* 250 gr. unHarcı hazırlamak için tavada tereyağını eritin.Yağ kızınca soğanı içinde pembeleşinceye kadar kavurun .Sonra kıymayı katarak 15 dakika kavurun, tuzunu ve biberini serpip ateşten alın.Yumurtaları bir yoğurma kabının içine kırıp, suyla birlikte çırpın.Tuzu ve unu katıp, yoğurarak yumuşak pürüzsüz bir hamur hazırlayın.Hamuru üç topağa ayırıp, yuvarlayın ve unlayın. topağı oklava ile yufka inceliğinde açın.Harcı üçe bölün. Açtığınız yufkanın üzerine harcın 1/3'ünü serpiştirin.Kıyma serpilmiş yufkayı yeniden oklavaya dolayın.Oklavayı yavaşça yufkanın arasından çekip, çıkarın.Rulo durumuna gelmiş olan böreği, 6-7 cm. uzunluğunda parçalara ayırıp iki ucunu bastırarak kapatın.Diğer iki topağı da aynı biçimde açıp hazırlayın.Tavada tereyağını eritin. Yağ kızınca börekleri tavaya yerleştirip iki yanını altın sarısı renk alıncaya kadar kızartın.Kızaran börekleri bir sahana dizin.Et suyunu kaynatıp, böreklerin üzerine gezdirin.Kısık ateşte 15 dakika pişirip ateşten alın.Bu arada yoğurdu dövülmüş sarımsak ile çırpın.Pişen börekleri et suyunun içinden süzdürerek alıp, temiz bir sahana aktarın.üzerine sarımsaklı yoğurdu gezdirerek servis yapın.Peynirli Çiğ Börek(Tatar Böreği) Tarifi İçin Malzemeler1 su bardağı ılık su1 tane yumurta1 çay kaşığı tuz2 yemek kaşığı sıvı yağAldığı kadar uniç harcı için:500 gr lor1 demet maydanoz