Tatar böreği tarifi, nefis tatar böreği

Tatar böreği de tıpkı Boşnak böreği gibi her ne kadar börek olarak anılsa da nes bir mantı sayılabilir. Un, yumurta, su, tereyağı toz biber, sarımsak gibi her evde bulunan basit malzemeler ile şahaneler yaratabileceğiniz bir tarif bu. İşin sırrı ise hamur kıvamını iyi tutturup güzelce açabilmekte gizli. Sonrasında ise bol yoğurtla, bol sosla keyii keyii tüketmek var. Özellikle kıymalı mantı sevmeyenler için de hoş bir alternatif olabilecek Tatar böreği, bu akşam yemeğinde yer almak için sabırsızlanıyor bizden söylemesi.

19 Mayıs 2020 01:28
Tatar böreği tarifi, nefis tatar böreği
Tatar böreği Türk mutfağında da yer alan en lezzetli börek çeşitlerinden birisidir. Her öğünde yiyebileceğiniz türden olan Tatar böreği tarifi sayesinde nefis tatar böreği yapabilirsiniz. Tatar böreği tari, Tatar böreği nasıl yapılır, Tatar böreği nasıl hazırlanır, Tatar böreği yapılışı, Tatar böreği hazırlanışı, Tatar böreği malzemeleri, ev yapımı Tatar böreği, nefis Tatar böreği, Tatar böreği yapımı, pratik Tatar böreği ve yapımı çok ama çok kolay ve yedikçe yemek isteğiniz geliyor adeta. Eskişehir yöresine ait ve çi börek olarak da bilinir, hesaplı ve ucuz malzemeler ile yapılıyor. İşte tatar böreği tarifleri...


TATAR BÖREĞİ TARİFİ 1

1. Hamuru öncelikle geniş bir kabın içinde yoğuruyoruz, sonra tezgahda yoğurup dinlenmesi için yarım saat
kadar bekletiyoruz.
2. Oklava ile hamuru çok ince olmamak kaydıyla açın, sonra oklavaya sarın oklavanın üzerinden kesin ve
oklavayı bir cetvel gibi kullanarak bir kez daha bu şekilde kesin.
3. Elde ettiğiniz bu uzun şeritleri üçgenler halinde keserek minik parçalara ayırın.
4. Derin bir tencerede su kaynatın ve içine 1 kaşık tuz atın. (Eğer hamurunuz yeni yapıldıysa yapışmaması için
suya 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koymak çok iyi olacaktır.)
5. Su kaynadıktan sonra hamurları içine atın. (Kaşıkla değil mümkünse oklava ile karıştırıyoruz veya tahta kaşığın
sapıyla.)
6. Hamurumuz pişerken sarımsağı rendeleyin yoğurtla karıştırın.
7. Hamur pişince alıp süzgeçle suyunu süzün. Ve servis kabına alın.
8. Bir tavaya tereyağı koyup eritin. Eridikten sonra toz ve pul biberi ilave edin.
9. Mantıya yoğurdun yarısını ilave edin.
10. Sonra üzerinde tereyağ gezdirelim.. Sonra kalan yoğurt….İşte hepsi bu kadar buram buram anadolu kokan
yöresel doyurucu bir yemek…..

TATAR BÖREĞİ TARİFİ 2

Geleneksel Türk Mutfağından Tatar Böreği Tarifi "5 Kişilik

Tatar Böreği Tarifi'nin Malzemesi:
* 150 gr. tereyağı
* 250 mg et suyu
* 250 mg yoğurt
* 10 diş sarımsak (dövülmüş)

Tatar Böreği Tarifi'nin Harcı İçin:
* 200 soğan (ince kıyılmış)
* 500 gr. kıyma
* tuz
* taze çekilmiş karabiber

Tatar Böreği Tarifi'nin Hamuru İçin:
* 2 adet yumurta
* 250 mI su (1 su bardağı)
* tuz
* 250 gr. un



Tatar Böreği Tarifi'nin Yapılışı

Harcı hazırlamak için tavada tereyağını eritin.
Yağ kızınca soğanı içinde pembeleşinceye kadar kavurun .
Sonra kıymayı katarak 15 dakika kavurun, tuzunu ve biberini serpip ateşten alın.

Yumurtaları bir yoğurma kabının içine kırıp, suyla birlikte çırpın.
Tuzu ve unu katıp, yoğurarak yumuşak pürüzsüz bir hamur hazırlayın.
Hamuru üç topağa ayırıp, yuvarlayın ve unlayın. topağı oklava ile yufka inceliğinde açın.

Harcı üçe bölün. Açtığınız yufkanın üzerine harcın 1/3'ünü serpiştirin.
Kıyma serpilmiş yufkayı yeniden oklavaya dolayın.
Oklavayı yavaşça yufkanın arasından çekip, çıkarın.

Rulo durumuna gelmiş olan böreği, 6-7 cm. uzunluğunda parçalara ayırıp iki ucunu bastırarak kapatın.
Diğer iki topağı da aynı biçimde açıp hazırlayın.
Tavada tereyağını eritin. Yağ kızınca börekleri tavaya yerleştirip iki yanını altın sarısı renk alıncaya kadar kızartın.
Kızaran börekleri bir sahana dizin.

Et suyunu kaynatıp, böreklerin üzerine gezdirin.
Kısık ateşte 15 dakika pişirip ateşten alın.
Bu arada yoğurdu dövülmüş sarımsak ile çırpın.
Pişen börekleri et suyunun içinden süzdürerek alıp, temiz bir sahana aktarın.
üzerine sarımsaklı yoğurdu gezdirerek servis yapın.

PEYNİRLİ TATAR BÖREĞİ TARİFİ

Peynirli Çiğ Börek(Tatar Böreği) Tarifi İçin Malzemeler
1 su bardağı ılık su
1 tane yumurta
1 çay kaşığı tuz
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Aldığı kadar un
iç harcı için:

500 gr lor
1 demet maydanoz



TATAR BÖREĞİ VİDEO TARİF

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