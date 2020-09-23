Tat alamıyor, koku alamıyorum koronavirüs müyüm? Koronavirüs belirtileri

Corona Virüs hastalığının tat veya koku kaybına yol açma mekanizmalarını da anlatan Prof. Dr. Koçak, şu bilgileri verdi:

Koronavirüs olduğunuzu düşünüyorsanız kaç günde belirtilerini yaşayacağını bilmeyen vatandaşlarımız bulunmaktadır. Koronavirüs kaç günde belli olur, koronavirüs belirtisi, korona mıyım, kim korona oldu gibi soruların yanıtlarını bulabileceğiniz şekilde bilgilerin yer aldığı derlemeler ile bilgiler yer almaktadır.Koronavirüs kapmamak için kişisel hijyene ve karantina kurallarına uymak büyük önem taşıyor. Ellerinizi dezenfekte etmek için kolonya veya el temizleme jelleri ile sık sık koronavirüsten korunmak için yıkayabilirsiniz. Maske, eldiven ve gözlük kullanmak da kaç günde belli olur sorusunu sormadan önce yapmanız gerekenler arasında yer alıyor.Koku bozukluğunun ilk olarak İran'dan bildirilen bir olgu ile gündeme geldiğini anlatan Prof. Dr. Koçak, "Şubat'ın son haftalarında ise Güney Kore, Kovid testi pozitif olan veya tedavi altındaki hastaların yüzde 34'ünde koku veya tat alma bozukluğu bulunduğunu bildirdi. Ardından İtalya, İngiltere, son olarak da Almanya'dan benzer bulgular gelmeye başladı. Toplumda üst solunum yolu enfeksiyonu, alerji, ileri yaş, depresyon, ilaç kullanımı, burun tıkanıklığı gibi nedenlerden yüzde 3 ila 21 oranında bu bozukluk görülebiliyor. Corona Virüse bağlı koku ve tat bozukluğu ile ilgili çalışmalar halen devam ediyor. Tat ve koku kaybı aslında genel olarak çok sık rastladığımız bir şeydir. Bir üst solunum yolu enfeksiyonuyla karşılaştığımız zaman muhakkak tat ve koku kaybı olur. Neredeyse yüzde 40'a yakın bu görülür. Ama aniden, herhangi bir enfeksiyon, alerji, ilaç kullanımı, ileri yaş gibi riskler yokken bir anda, tahmin etmediğiniz bir şekilde ortaya çıktığında bunu önemsemek gerekir. Paniklemeden hekimle iletişime geçilmeli, izolasyon önlemleri alınmalıdır" dedi.Dünya Sağlık Örgütü'nün paylaştığı bilgilere göre, kişiler herhangi bir semptom göstermeye başlamadan 1 – 14 gün öncesinden hastalığa yakalanmış olabilirler. Corona virüsü hastalığının (COVID-19) en yaygın semptomları ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Çoğu kişi (yaklaşık %80) özel bir tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşmektedir.En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir. Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir.Koronavirüs belirtileri arasında şunlar yer alıyor;Ateş, Öksürük, Nefes darlığı ya da nefes alma güçlüğü, Üşüme, Üşümeyle birlikte tekrar eden titreme, Kas ağrısı, Baş ağrısı, Boğaz ağrısı, Tat ve koku alma kaybıVirüs alt ve üst solunum yollarını etkilediği için en sık görülen belirti.Virüsün yol açtığı tahribatlar ve vücuda verdiği zarar nedeniyle aynı şekilde kuru öksürük gibi en sık görülen bir diğer belirti yüksek ateş.Yüksek ateş ve kuru öksürüğe oranla daha az görülse de solunum yollarına bulaşan virüsler bulaştığı bölgede ağrıya neden oluyor. Boğaz ağrısı da bu hastalığın belirtileri arasında gösterilebilir.Hastalığın ölümcül sonuçlar doğurmasındaki en büyük etkenlerden biri de oluşturduğu nefes darlığı. Özellikle solunum problemi olan hastalar, virüs nedeniyle artan nefes darlığına bağlı olarak yaşamlarını yitirebiliyor.Virüsün vücutta oluşturduğu genel tablo nedeniyle hasta kendisini yorgun hissedebilir, kas ve eklem ağrıları yaşayabilir.Üst solunum yollarına etki eden virüsün nefes darlığı, boğaz ağrısı ve diğer belirtiler nedeniyle oluşturduğu etki dönem dönem baş ağrısıyla da baş gösterebiliyor.Virüsün en az görülen belirtileri ise nezle ve ishal. Bu belirtiler çok az sayıda hastada ortaya çıkıyor."Burun içerisinde koku respetörü denilen ve 1-2 santimetrekare büyüklüğünde bir nöroepitel var. Koku alma duyumuzu bu bölge sağlıyor. Ancak virüsün bu koku sinirine bağlanması mümkün değil çünkü bu epitelde ACE2 reseptörü bulunmuyor. Ama çevresindeki solunum yolu epitelinde etkilenme oluyor. Dolayısıyla nazofarenks kültürleri (burun-boğaz sürüntüsü) alındığı zaman bu bölgeden gelen verilerle tanı konuyor. Sonuçta bu virüs bir solunum yolu virüsü ve tabii ki koku almayı da etkiler. Ama tabii ilk zamanlar koku bozukluğu ön planda değilken niye Mart ayından sonra öne çıktı? İşte bu noktada alerjileri düşünmek lazım. Çünkü Mart ayında alerji sezonu başlıyor. Hem bahar alerjisi, hem mevsimsel alerji hem de evlerde akar alerjisi koku alma kalitesini belirgin derecede bozuyor."En son çıkan çalışmalarda Kovid testi pozitif olanlarla negatif olanların kıyaslandığında koku kaybının pozitif kişilerde üç misline çıktığına değinen Prof. Dr. Koçak, sözlerini şöyle noktaladı:"Evet bu anlamlı bir sonuçtur. O yüzden de ani koku kaybı varsa önemsenebilir. Ama benim fikrim, sadece bu belirtinin Kovid-19 açısından major kriter olamayacağı yönünde. Koku kaybı var, kendimi iyi hissediyorum, herhangi bir riskli temasım da yok; yüzde 60 ihtimalle bir problem yok demektir. Diyelim şüpheli bir durum var, solunum problemi, ateş halsizlik ve diğer major belirtiler yoksa, bu durumda yapılacak şey çok basit. Evden çıkmayacaksınız, iki hafta karantina süresi geçeceksiniz. Eğer bir enfeksiyon geçiyorsanız, hafif de geçiyorsa sorun değil. Unutulmamalıdır ki koku kaybı ilaç kullananlarda, ileri yaşlardaki olan kişilerde, depresyon ve mutsuzlukta dahi görülebilir. Bir koku başta alınabiliyor ama sonradan kayboluyorsa sorun yok. Ayrıca bir madde uzun süre koklandığında da koku yavaş yavaş kaybolur. Bu normaldir çünkü burun kokuya adapte olur. Evde limon, kahve, sarımsak, soğan ya da herhangi alışık olduğunuz bir parfümün kokusuyla test edebilirsiniz. Ancak çamaşır suyu gibi temizlik maddeleri ile bu deneme yapılmamalı çünkü solunum yollarına zarar verir bu kimyasallar. Şunu da unutmamalı, takıntı ve endişe halinde sürekli koku alıp almadığınız test etmek, kişiyi obsesif hale getirir. Buna da dikkat edilmesini tavsiye ediyorum."