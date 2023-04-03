Tasos Bakasetas ilk 11'e dönüyor

ROTASYON GELEBİLİR

Hastalığı nedeniyle Kayserispor maçında ilk 11'de riske edilmeyen Bakasetas, son bölümlerde oyuna girmişti.Yunan yıldız, salı akşam deplasmandaki Ankaragücü mücadelesinde kadroya dönmeye hazırlanıyor. Bu sezon Fırtına'nın en önemli hücum silahı olan Bakasetas, Yunan Milli Takımı dahil çıktığı 34 maçta 11 gol, 11 asistlik müthiş bir performans ortaya koydu.Orhan Ak'ın, Ankaragücü karşısında orta alanda Siopis-Abdülkadir-Bakasetas üçlüsünü görevlendirmesi bekleniyor.Savunmada ise değişim yaşanabilir. Son maçta Peres ve Bartra golle sonuçlanan büyük hatalar yaparken, iki yıldız kızağa çekilebilir.