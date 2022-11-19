Tasos Bakasetas fırtınası devam ediyor

UEFA Avrupa Ligi'nde tüm grup maçlarında skora etki eden ve turnuva tarihinde bunu başaran ilk oyuncu olan Bakasetas, Süper Lig'de de geride kalan 13 maçlık periyotta fark yarattı.



13 karşılaşmanın 11'inde oynayan 29 yaşındaki 10 numara, 4 kez rakip fileleri havalandırırken, 3 asist yaptı. Süper Kupa Finali'nde de 1 golü bulunan Bakasetas, etkili performansını Yunanistan Milli Takımı'nda sürdürüyor.



EN FORMDA DÖNEMİ



Bakasetas, kaptanlık pazubandını taktığı Yunanistan Milli Takımı ile Uluslar Ligi'nde çıktığı 6 mücadelede 3 kez ağları sarstı, 2 de gol pası verdi. Yıldız futbolcu son olarak önceki gün çıktığı Malta maçında şık bir gole imza attı.



Lig, Avrupa ve milli maçlar dahil forma giydiği son 27 karşılaşmada 13 gol, 9 asistlik müthiş bir istatistik gösteren Bakasetas, kariyerinin en formda dönemini yaşıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, Dünya Kupası arası sonrası oynanacak kritik maçlarda Bakasetas'a çok güveniyor.





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