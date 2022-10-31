Taşkın Aksoy: 'Üzgünüz, yapacak bir şey yok'

Spor Toto 1'inci Lig'in 11'inci hafta mücadelesinde Manisa FK'yı sahasında konuk eden Gençlerbirliği, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Müsabakanın ardından Taşkın Aksoy basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Gençlerbirliği Teknik Direktörü Taşkın Aksoy, oyuncularının genç olduğunu ve maçtaki baskıyı kaldıramadıklarını belirterek, "Üzgünüz, yapacak bir şey yok, çalışmaya devam edeceğiz. Elimizdeki malzeme bu, takım bu. Bu çocuklara güveneceğiz, direksiyonu çevirmeye çalışacağız. Transfer yasağı olan diğer kulüplere bakın. Bu kulüplerin şu an nerede olduğu belli. Gençlerbirliği'nin aynı duruma düşmemesi için kenetlenmesi lazım. Bu yönetim çok iyi. Bu tepkiyi hak etmiyor. Bu takımın kenetlenmesi lazım" dedi.





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