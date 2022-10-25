Taşkın Aksoy: 'Hiç hak etmediğimiz bir sonuç'

Adanaspor'a 2-1 mağlup olan Gençlerbirliği'nde teknik direktör Taşkın Aksoy maçın ardından, hiç hak etmedikleri bir mağlubiyetle Ankara'ya döneceklerini belirtti.



Maç boyunca üstün takımın kendileri olduğunu ifade eden Aksoy, ikinci yarı da aynı şekilde top kendilerindeyken gol yediklerini dile getirdi.



Aksoy, şunları söyledi:



"Akan oyunda Adanaspor'un bir tane pozisyonu yok. Ceza sahasının önünde top kaybı Ahmethan güzel bir röveşata yaptı. Orada o röveşataya kafamızı sokmamız gerekiyor. Yani hep 'Tekmeye kafa koyacaksın' deriz, yapmadık maalesef. Sonra da pozisyon bulmakta zorlandık. Elimiz boş Ankara'ya gidiyoruz ama bugün çok çok olumlu şeyler gördüm sahada. Bazen hakem de seni tutacak. Bugün maalesef tercihlerini Adanaspor'dan yana kullandı. Yapacak bir şey yok. Bir dahaki maça bakacağız. İnşallah doğruların daha üstüne katarak, hatalarımızı da azaltarak eninde sonunda bu oyun ödüllendirilecek."





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