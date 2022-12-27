Taşdemir: 'İlk 10'da bitirebilirsek başarılıyız'

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada oyunun başında golü bulduktan sonra ürettikleri pozisyonları değerlendiremediklerini kaydetti.



Göztepe'nin son dakikalarda üstün oynamasına rağmen maçı kazandıklarını belirten Taşdemir, şöyle konuştu:



"Bunun için sevinçliyim. İlk yarının son maçları sıkıntılı oluyor genelde. Sezon başından beri iyi götürdüğümüz ligin ilk yarısını iyi yerde tamamlamak istedik. Skoru koruma odaklı hareket ettik. Fazla hamle yapma şansımız yoktu. 2 oyuncu değişikliği ile maçı bitirdik. Sezon başlarken hedefimiz lige tutunmaktı. Ligi ilk 10'da bitirebilirsek kendimizi başarılı sayacağız. Devre arası kampını iyi geçirmeye çalışıp aramıza doğru isimler katmak istiyoruz. Bizler her maç terimizin son damlasına kadar savaşmaya devam edeceğiz."





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