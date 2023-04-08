Taşdemir: "Çalıştıklarımızı uyguladık"

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Boluspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Taşdemir: 'Çalıştıklarımızı uyguladık'
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08 Nisan 2023 01:54
Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir Bolu'ya zor bir karşılaşma olacağını bilerek geldiklerini söyledi.

"İyi hazırlandığımız, düşündüklerimizin, çalıştıklarımızın hepsini sahada uyguladığımız bir maç oldu." diyen Taşdemir, mağlup duruma düşmelerine rağmen oyun disiplininden hiç ödün vermeden istedikleri oyunu oynayarak maçı kazandıklarını dile getirdi.

Taşdemir, oyuncuların çok önemli işler yaptığına değinerek, "Yapmaya da devam ediyorlar. İnşallah sonunu taçlandırabiliriz." diye konuştu.

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