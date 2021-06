Tartışmaların odağındaki Billong: 'Bunların tamamı senaryo!'

Geçen sezon Atakaş Hatayspor forması giyen ve Beşiktaş maçındaki performansı nedeniyle tartışmaların odağında olan Jean-Claude Billong, ilk kez açıklamalarda bulundu.



Suçlamaların merkezindeki Billong, "Bu sezonu bitirdikten sonra böyle güçlü söylentilerin çıkacağı hakkında hiçbir fikrim yoktu. Benim için şok edici. Bu iddialar hakkında net deliller getirmelerini istiyorum. A'dan Z'ye söylenen her şey yalan. Gönderildiğimi ya da böyle bir şey olacağını duydum. Bunlar da tamamen yalan." dedi.



"BİR SENARYO YAZDILAR"



Kamerunlu stoper, "Her şey bir film senaryosu gibi! Bazıları bir senaryo yazdı ve bunu herkese anlattı. Bütün bunların ardından bir cevap olacak ve ben de savunmamı yapacağım. Avukatımla görüşüyorum. Bu dava imajıma zarar veriyor. Bu nedenle yasal olarak neler yapabileceğimi konuşuyorum." ifadelerini kullandı.



"BU SALDIRILARI ANLAYAMADIM"



Beşiktaş maçında kötü oynaması karşılığında Vincent Aboubakar tarafından Kamerun Milli Takımı'na seçtirildiği iddiaları karşısında Billong, "Her zaman Kamerun Milli Takımı forması giymek için mücadele ettim. Seçildiğim sırada da saldırılara uğradım. Ben bu saldırıları anlayamadım." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



NE OLMUŞTU?



Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Vincent Aboubakar'la maç öncesinde görüştüğü iddia edilen Jean-Claude Billong hakkında açıklamalarda bulunmuştu.



GS TV'de konuşan Mustafa Cengiz, "Billong olayı çıktı, mahrem olduğu için duyuramadık. Mahrem diye, delilleriyle birlikte TFF'ye anında gönderdik. Bir yayıncı kardeşimiz, bunu flu da olsa yayınladı. Biz, aynı gün, delilleriyle birlikte TFF'ye başvurduk. Beşiktaş camiasından özür dilerim. Ben Beşiktaşlıların hakkıyla, şerefiyle yürüdüğünü biliyorum. Beşiktaşlılar, Fenerbahçeliler, benim en yakın arkadaşlarım. Ama onların yönetimi, onların adına bir hata yapıyorsa açığa çıksın. Bir şey yaptınız demiyorum. Beşiktaş yaptı demem. Kuşkularımız var dedik, siz lütfen bunu aklayın dedik. Beşiktaş bir yanlış yapsa, ben gurur mu duyarım? Fenerbahçe bir yanlış yapsa, ben sevinir miyim? Üzülürüm." dedi.