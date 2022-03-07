Tartışılan isim Batshuayi, Önder Karaveli ile görüştü!

Beşiktaş'ın hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Kaysersipor'a elendiği maçta kaçırdığı goller sonrası yenilginin en büyük sorumlusu olarak Michy Batshuayi gösterilmişti. Karşılaşmada dört net gol pozisyonunu değerlendiremeyen Belçikalı yıldıza kulübe yolu gözükmüştü. Teknik Direktör Önder Karaveli de son taktik idmanlarda Güven Yalçın'ı santrfor olarak oynattı. Başakşehir maçında yedekte bekleyeceğini anlayan Batshuayi, hocasıyla bir görüşme gerçekleştirdi.



KARAVELİ ETKİLENDİ



Bu sezon forma giydiği 31 maçta penaltılar hariç sadece yedi defa fileleri sarsan ve çok gol kaçırmasıyla tepki toplayan Batshuayi, "Eğer yedekte beklersem üzerimdeki şanssızlığı atamam. Bu maçta en az iki gol atmak için her şeyi yapacağım" dedi. Önder Karaveli oyuncusunun bu hırsından etkilendi.





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