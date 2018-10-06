Tartışılan görüntü için Yusuf Namoğlu'ndan SPORX'e özel açıklama

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, Bursaspor ile Ankaragücü arasında oynanan mücadelede yayıncı kuruluş beIN Sports ekranlarına yansıyan ve gündeme oturan "boş VAR odası" ile ilgili SPORX'e özel açıklamalarda bulundu.Namoğlu, VAR hakemlerinin karşılaşma boyunca yerlerinde olduğunu ve ekrana yansıyan görüntünün yönetmenin maç öncesinden alınan yanlış bir kareyi seçmesinden kaynaklandığını söyledi.Namoğlu, SPORX'e yaptığı açıklamalarda; "" ifadelerini kullandı.Bursaspor - Ankaragücü maçında Riva'daki VAR odasında Hüseyin Göçek ve Volkan Bayarslan görev yapıyordu. Mücadelenin 10. dakikasında, Bursaspor'da Sakho'nun attığı gol VAR izlemesinin ardından iptal edilmişti.