Tarsus İdman Yurdu'nda 5 futbolcu Kovid-19'a yakalandı!

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nda 5 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kulüp basın sözcüsü Hakan Canan Can, AA muhabirine, bugün saat 13.00'te Tarsus İlçe Stadyumu'nda yapacakları Pazarspor maçı öncesinde 5 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.
Zor bir dönemden geçtiklerini ifade eden Can, "Şu anda 5 futbolcumuzun Kovid-19 testi pozitif çıktı. 2 sakat ve 1 cezalı futbolcumuzla 8 eksiğimiz bulunuyor. Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Bu zorlu dönemi aşacağımıza inanıyorum. Pazarspor karşısında teknik direktörümüz Ergün Penbe'ye güveniyoruz. Eksiklerimize rağmen şeytanın bacağını bu maçta kırmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.
Kulüp basın sözcüsü Hakan Canan Can, AA muhabirine, bugün saat 13.00'te Tarsus İlçe Stadyumu'nda yapacakları Pazarspor maçı öncesinde 5 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.
Zor bir dönemden geçtiklerini ifade eden Can, "Şu anda 5 futbolcumuzun Kovid-19 testi pozitif çıktı. 2 sakat ve 1 cezalı futbolcumuzla 8 eksiğimiz bulunuyor. Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Bu zorlu dönemi aşacağımıza inanıyorum. Pazarspor karşısında teknik direktörümüz Ergün Penbe'ye güveniyoruz. Eksiklerimize rağmen şeytanın bacağını bu maçta kırmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.