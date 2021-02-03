Tarsus İdman Yurdu'nda 5 futbolcu Kovid-19'a yakalandı!

Tarsus İdman Yurdu'nda 5 futbolcunun Kovid-19'a yakalandığı açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Tarsus İdman Yurdu'nda 5 futbolcu Kovid-19'a yakalandı!
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03 Şubat 2021 15:42
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nda 5 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulüp basın sözcüsü Hakan Canan Can, AA muhabirine, bugün saat 13.00'te Tarsus İlçe Stadyumu'nda yapacakları Pazarspor maçı öncesinde 5 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi.

Zor bir dönemden geçtiklerini ifade eden Can, "Şu anda 5 futbolcumuzun Kovid-19 testi pozitif çıktı. 2 sakat ve 1 cezalı futbolcumuzla 8 eksiğimiz bulunuyor. Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Bu zorlu dönemi aşacağımıza inanıyorum. Pazarspor karşısında teknik direktörümüz Ergün Penbe'ye güveniyoruz. Eksiklerimize rağmen şeytanın bacağını bu maçta kırmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.



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