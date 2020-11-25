Tarsus İdman Yurdu, İstanbulspor'u yenerek turladı

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında, Misli.com 2. Lig temsilcisi Tarsus İdmanyurdu, deplasmanda TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u 1-0 yenerek 5. tura yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tarsus İdman Yurdu, İstanbulspor'u yenerek turladı
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25 Kasım 2020 17:25
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında, Misli.com 2. Lig temsilcisi Tarsus İdmanyurdu, deplasmanda TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u 1-0 yenerek 5. tura yükseldi.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Davut Dakul Çelik, Harun Öztekin, Yusuf Doğan

İstanbulspor: Alp Arda, Mehmet Yeşil, Berkay Görmez, Ali Dere, Tayyip Ebrar Cumur, Uygar Mert Zeybek (Dk. 66  Rroca), Cihat Çelik (Dk. 66 Atchom), Enes Durmuş (Dk. 90 Duhan Aksu), Levent Ayçiçek (Dk. 46 Melih Kabasakal), Egehan Gök, Yusuf Özer (Dk. 46 Emir Gökçe)

Tarsus İdmanyurdu: Anıl Demir, Aytaç Öden (Dk. 79 Onur Şirin), İbrahim Hırçın, Sefa Durmuş, Ferhat Duman (Dk. 46 Mertcan Çam), Nurullah Kaya (Dk. 69 Cem Aktaş ), Alperen Pak, Furkan Özcan (Dk. 79 Furkan Çetinkaya), Asım Hamzaçebi, Samet Eker, Atilla Yıldırım (Dk. 69 Abdussamed Karnuçu)

Gol: Dk. 20 İbrahim Hırçın (Tarsus İdmanyurdu)

Sarı kartlar: Dk. 35 Mehmet Yeşil (İstanbulspor), Dk. 72 Asım Hamzaçebi, Dk. 80 Sefa Durmuş, Dk. 82 Furkan Çetinkaya (Tarsus İdmanyurdu)



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