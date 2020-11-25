Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında, Misli.com 2. Lig temsilcisi Tarsus İdmanyurdu, deplasmanda TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u 1-0 yenerek 5. tura yükseldi.
Tarsus İdman Yurdu, İstanbulspor'u yenerek turladı
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında, Misli.com 2. Lig temsilcisi Tarsus İdmanyurdu, deplasmanda TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u 1-0 yenerek 5. tura yükseldi.
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25 Kasım 2020 17:25
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