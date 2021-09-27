Tarsus İdman Yurdu Ergün Penbe ile yolları ayırdı

Tarsus İdman Yurdu, 2 sezondur takımın başında olan Ergün Penbe ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Tarsus İdman Yurdu Ergün Penbe ile yolları ayırdı
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27 Eylül 2021 23:31
TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Tarsus İdman Yurdu'nun başkanı Harun Şahin Kırbıyık, teknik direktör Ergün Penbe'yle yolların ayrıldığını duyurdu.

Yaptığı yazılı açıklamada Kırbıyık, Tarsus İdman Yurdu'na 2 sezon hizmet eden ve yeni sezon için yeniden anlaşma sağlanan teknik direktör Ergün Penbe'nin görevine yönetim kurulu kararıyla son verildiğini kaydetti.

Kırbıyık, "Sayın Ergün Penbe'ye bundan sonraki spor yaşantısında başarılar diler, kulübümüze bugüne kadar vermiş olduğu hizmetlerden ötürü teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.


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