Tarsus İdman Yurdu - Beşiktaş: Muhtemel 11

Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. turunda Beşiktaş, Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu ile karşı karşıya gelecek.



Vodafone Park'taki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Karşılaşma A Sport'dan canlı yayınlanacak.



Tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada üstünlük kuracak ekip, son 16 turuna yükselecek. Normal ve uzatma bölümünde beraberlik olması halinde tur atlayacak ekip penaltı atışları sonucunda belli olacak.



Beşiktaş'ta Utku Yuvakuran, Wellinton, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Aboubakar, Gökhan Töre kadroda yer almadı.



Muhtemel 11'ler



Beşiktaş

Ersin Destanoğlu

Necip Uysal

Vida

Montero

N'Sakala

Dorukhan Toköz

Oğuzhan Özyakup

Hasic

Güven Yalçın

Atakan Üner

Larin



Tarsus İY

Barış Türkmen

Onur Şirin

Ferhat Duman

Abdussamed Karnuçu

Nurullah Kaya

Atilla Yıldırım

Şahin Şafakoğlu

Furkan Özcan

Asım Hamzaçebi

Sefa Durmuş

Samet Eker



Bu tura nasıl geldiler?



Geçen sezonu ilk 3 içinde bitiren Beşiktaş, kupa mücadelesine 5. turda çıkacak.



Kupanın 3. turunda İçel İdmanyurdu'nu evinde 3-1 yenen Tarsus İdman Yurdu, 4. turda ise İstanbulspor'a deplasmanda 1-0 üstünlük kurarak 5. tura yükseldi.



Beşiktaş son yıllarda kupada yok



Siyah-beyazlı ekip, Türkiye Kupası'nda son sezonlarda istediğini alamadı. Geçen sezon son 16 turunda kupaya veda eden Beşiktaş, 2018-2019'da cezası nedeniyle organizasyonda yer alamamıştı. 2017-2018 sezonunda yarı finalde Fenerbahçe ile eşleşen Beşiktaş, rövanş maçına çıkmamış ve hükmen yenilerek elenmişti. 2016-2017 sezonunda da Fenerbahçe'ye elenen Beşiktaş, önceki 5 sezonda da başarı elde edemedi.



Kupayı 9 kez kazanan siyah-beyazlı ekip, son olarak 2010-2011 sezonunda bu başarıyı göstermişti.



