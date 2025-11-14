Taronto şehri, 20. Akdeniz Oyunları'na hazırlanıyor

İtalya'nın Taranto şehrinin ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Akdeniz Oyunları için uluslararası standartları karşılayacak bir tesis ağı oluşturuluyor.Organizasyondan yapılan açıklamada,denildi.Oyunlar için Taranto'da yeni tesislerin yapıldığının belirtildiği açıklamada,bilgisi verildi.Taranto dışında bölgedeki diğer şehirlerin de spor altyapısının geliştirildiğinin kaydedildiği açıklamada,ifadeleri kullanıldı.2026 Akdeniz Oyunları, Taranto şehrinin ev sahipliğinde 21 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.