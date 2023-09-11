Tarkim hisse halka arz borsada ne zaman işlem görecek? | Tarkim bitki halka arz sonuçları ile ne zaman işlem görecek?

Tarkim halka arz hangi bankalarda var, kaç lot verir, düşer? | Tarkim tarım halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi, nasıl alınır? Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz talep toplama işlemleri 5 Eylül tarihi itibarıyla başladı. Henüz Tarkim halka arzına katılamayan yatırımcılar, talep toplama işlemlerinin sona ereceği tarihi, hisse fiyatını, katılım endeksine uygun olup olmadığını araştırmayı sürdürüyor. Toplamda 5 milyon TL nominal değerli payları 107,50 TL sabit fiyattan satışa sunulduğu Tarkim halka arzının, halka açıklık oranı yüzde 23,81 olarak açıklandı. İşte 'TARKM' hisse adıyla işlem görecek Tarkim halkı arzının işlem göreceği bankalar, lot dağıtım sayıları ve talep toplama tarihleri...Tarkim halka arz sonuçları açıklanmadı ve borsada ne zaman işlem göreceği açıklanmadı.Katılıma Göre Düşebilecek Pay Miktarları (Tahmini)1.800.000 Katılım – 3 Lot (323 TL)2.000.000 Katılım – 2,3 Lot (215-323 TL)2.200.000 Katılım – 2,3 Lot (215-323 TL)Tarkim Bitki Koruma Sanayi ve Ticaret AŞ halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı.Bitki koruma ürünleri imalatı, satışı ve pazarlaması konusunda faaliyet gösteren bir firma olan Tarkim paylarının halka arzına ilişkin talep toplama tarihleri belli oldu.Tarkim halka arz tarihleri 5-6 Eylül 2023 olarak açıklandı. Halka arz için talep toplama süresi 2 gün olacak.Buna göre, 5 Eylül Salı günü saat 09.00 itibarıyla başlayan talep toplama işlemleri, 6 Eylül Çarşamba günü saat 17.00'de sona erecek.TARKİM halka arzını Halk Yatırım üzerinden gerçekleştirdi. Satın almak için Halkbank başta olmak üzere tüm banka ve aracı kurumlar kullanılabilirA1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.ŞAhlatcı Yatırım Menkul Değerler A.ŞAk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Akbank T.A.Ş.ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Anadolubank A.Ş.Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.Aktif Yatırım Bankası A.Ş.Bizim Menkul Değerler A.ŞBurgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Burgan Bank A.ŞDeniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.DenizBank A.ŞDinamik Menkul Değerler A.Ş.Garanti Yatırım Menkul Değerler A.ŞGaranti Bankası A.Ş.Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Global Menkul Değerler A.Ş.Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ing Bank A.Ş.İnvestaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Türkiye İş Bankası A.Ş.Marbaş Menkul Değerler A.Ş.Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.ŞOyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Fibabanka A.Ş.Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.PhilipCapital Menkul Değerler A.Ş.Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Qnb Finansbank A.Ş.Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Şekerbank T.A.Ş.Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Odea Bank A.Ş.Tera Menkul Değerler A.Ş.Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Unlu Menkul Değerler A.Ş.Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Vakıflar Bankası T.A.O.Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ziraat Bankası A.Ş.Pay Menkul Değerler A.Ş.Prim Menkul Değerler A.Ş.Tarkim halka arzında resmi talep toplama tarihleri tasarruf sahiplerine satış duyurusu ile ilan edilecektir. Halka arz tarihinin 3-4 Eylül 2023 olacağı tahmin ediliyor.Tarkim halka arzında toplam 5.000.000 lot hissenin dağıtımı yapılacaktır. Halka arza 2 milyon kişinin katılması halinde 2-3 lot hisse dağıtımı yapılması beklenebilir. Rakamlar kesinlik içermez ve katılımcı sayısının artması ya da azalması ile değişebilir.Tarkim halka arzı katılım endeksi şartlarını. Helal hassasiyeti olan yatırımcılar için uygun olmayabileceği değerlendirilmektedir.Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin %60 ve Gübre Fabrikaları T.A.Ş.'nin %40 pay sahibi bulunduğu Tarkim Bitki Koruma A.Ş. sermaye piyasası düzenlemelerine tabi halka açık şirket statüsündedir.Şirket çıkarılmış sermayesini 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 16.000.000 TL'den 21.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar vermiş ve arttırılan 5.000.000 TL nominal değerli paylar için mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak, bu payların Sermaye Piyasası Kanunu ve alt düzenlemeleri çerçevesinde halka arz edilmesine karar vermiştir. Halka arz edilecek 5.000.000 TL nominal değerli payların Borsa İstanbul ilgili pazarlarında işlem görmesi planlanmaktadır.Bu amaçla 5.000.000 TL nominal değerli payların halka için Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul'a 08.07.2021 tarihinde Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler aracılığıyla müracaat edilmiştir.