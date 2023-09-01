Haber Tarihi: 01 Eylül 2023 09:39 - Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2023 09:39

Tarkim halka arz ne zaman, kaç lot verir? Tarkim (TARKM) halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi?

Tarkim halka arz oluyor... Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi'nin 20,90 liradan, Tarkim Bitki Koruma Sanayi'nin 107,50 liradan ilk halka arzını onayladı. Peki, Tarkim halka arz ne zaman, hangi bankalarda, eşit mi, oransal mı? Tarkim (TARKM) halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi?

Tarkim halka arz ne zaman, kaç lot verir? Tarkim (TARKM) halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi?
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SPK haftalık bültenine göre, kurul Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi'nin 20,90 liradan, Tarkim Bitki Koruma Sanayi'nin 107,50 liradan ilk halka arzına, Naturelgaz Sanayi ve Ticaret'in 500 milyon lira, VDF Filo Kiralama'nın 1 milyar lira, Deniz Finansal Kiralama'nın 2 milyar 215 milyon lira, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler'in 5 milyar 400 milyon lira, İş Finansal Kiralama'nın 7 milyar lira, Trive Yatırım Menkul Değerler'in 621 milyon lira, İş Faktoring'in 3 milyar 451 milyon lira, QNB Finans Finansal Kiralama'nın 4 milyar lira, Yapı Kredi Faktoring'in 2 milyar 300 milyon lira, Aygaz'ın 3 milyar lira, Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret'in 600 milyon lira, Nurol Holding'in 500 milyon dolar, Türkiye Vakıflar Bankası'nın 1 milyar dolar tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi. 
Tarkim (TARKM) halka arz tarihi ne zaman?

Tarkim halka arzında resmi talep toplama tarihleri tasarruf sahiplerine satış duyurusu ile ilan edilecektir. Halka arz tarihinin 3-4 Eylül 2023 olacağı tahmin ediliyor.
Tarkim (TARKM) halka arz katılım endeksine uygun mu, helal mi?

Tarkim halka arzının katılım endeksine uygun olup olmadığı, onaylı izahname ile birlikte yayımlanacak olan katılım finans ilkeleri raporu ve borsa görüşü ile belli olacaktır. Detaylar açıklandığında içerik güncellenecektir.

Açıklama Metni;

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin %60 ve Gübre Fabrikaları T.A.Ş.'nin %40 pay sahibi bulunduğu Tarkim Bitki Koruma A.Ş. sermaye piyasası düzenlemelerine tabi halka açık şirket statüsündedir.

Şirket çıkarılmış sermayesini 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 16.000.000 TL'den 21.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar vermiş ve arttırılan 5.000.000 TL nominal değerli paylar için mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanarak, bu payların Sermaye Piyasası Kanunu ve alt düzenlemeleri çerçevesinde halka arz edilmesine karar vermiştir. Halka arz edilecek 5.000.000 TL nominal değerli payların Borsa İstanbul ilgili pazarlarında işlem görmesi planlanmaktadır.

Bu amaçla 5.000.000 TL nominal değerli payların halka için Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul'a 08.07.2021 tarihinde Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler aracılığıyla müracaat edilmiştir.

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