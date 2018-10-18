Tarkan Serbest'tan Milli Takım ve transfer açıklaması

"MUSTAFA DENİZLİ BÜYÜK BİR HOCA"

"YENİ BİR SERİ YAKALAMAK İSTİYORUZ"

"HEDEFİM HEP BÜYÜK YERLERDE OLMAK"

"SÜPER LİG'E ALIŞTIM"

"HEDEFİM 2018'DE MİLLİ TAKIM'DA OLMAKTI"

"LUCESCU BİZE GÜVENİYOR"

"DENİZLİ İLE BİRLİKTE DAHA HÜCUMA DÖNÜK OYNUYORUM"

"MEHMET TOPAL VE OKAY YOKUŞLU'YU BEĞENİYORUM"

Kasımpaşa'nın sezon başında Avusturya Wien'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Tarkan Serbest, çok özel açıklamalarda bulundu.Kariyerinde ilk kez Avusturya dışına çıktığını ifade eden Tarkan,diye konuştu.Süper Lig'de forma giydiği ilk karşılaşmada golle tanışan ve takımının Çaykur Rize deplasmanından 3 puanla dönmesine katkı sağlayan milli futbolcu, "Benim için lige iyi başlamak çok önemliydi. Oyuna son 20-25 dakika girdim. 2-0 gerideydik. Son 20-25 dakikada takım olarak iyi bir mücadele ortaya koyduk. 3 puanı aldık. Sonrasında da 4 maçlık bir seri yakaladık" ifadelerini kullandı.Takımdaki teknik direktör değişikliğini yorumlayan 24 yaşındaki futbolcu, "Her hocanın kendi sistemi var. Kafasında antrenmanlar olsun, maç sistemi olsun.Şampiyonlar Ligi'nde de yer aldı, bunun yanında Milli takımda da çalıştı. Dediğim gibi iki hocanın da farklı sistemleri var. Kemal hoca Kasımpaşa'ya transfer olmamı çok istemişti. Onun da çok büyük bir katkısı var tabii" şeklinde konuştu.Ligin ilk 4 haftasında yakaladıkları seriyi tekrardan elde etmek istediklerini belirten Tarkan, "Kasımpaşa ailesi çok büyük bir aile, herkesi çok seviyorum ve herkes çok cana yakın. İlk haftalarda 4'te 4 yaptık ama sonra 3 hafta arka arkaya mağlup olduk. Ancak yine de moralimizi hiç bozmadık. Devamlı çalıştık. Göztepe maçı bizim için çok önemliydi. Yeni teknik direktörümüz 4 gün öncesinde geldi ve 3 puanla başladı. İnşallah yine bir seri yapabiliriz" diye konuştu.Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giydiğini ancak satın alma opsiyonunun bulunduğunu söyleyen Tarkan Serbest, "Hedefim hep büyük yerlerde olmak. Bakalım bu sene sonunda neler olacak. Satın alam opsiyonu var Kasımpaşa'da. Onu kullanırlarsa benim için çok iyi olur. Önce bir sezon sonu gelsin, devamına sonra bakarız. Geçen sezonun devre arasında büyük takımlarla görüşmeler oldu. Ancak net bir teklif yoktu. Menajerimle konuşmalar oldu. Benim kendi seçimim Kasımpaşa'dan yanaydı. Çünkü söylediğim gibi, burası büyük bir aile. Bana daha sıcak geldi ve Kasımpaşa'yı seçtim" diye konuştu.Süper Lig'in Avusturya Ligi'ne kıyasla daha sert ve atak olduğuna vurgu yapan 24 yaşındaki oyuncu, "Süper Lig, sert ve atak. Avusturya'da çok ileri-geri atakları olmaz. Bu yüzden değişiklik yaşadım tabii ama sanırım kendimi iyi geliştirdim. Süper Lig'e alıştım, oturdum" ifadelerine yer verdi.Sosyal medya hesabında 2015 yılında bir fotoğraf paylaşarak 2018'de milli takım hedefi olduğunu belirten Serbest,dedi.Milli Takım'ın zor bir süreçten geçtiğini ancak Lucescu'nun kendilerine güvendiğini belirten Tarkan Serbest,şeklinde konuştu.Mustafa Denizli'nin takımın başına gelmesiyle birlikte daha hücuma dönük görev yaptığını söyleyen Tarkan Serbest, "Mustafa hocayla birlikte daha ileride oynuyorum, 8 numara gibi Pavelka ile birlikte. Biraz daha hücuma katılıp, yardım edebilirim. Kanatlardan gelen kafa toplarına veya kornerlerde falan, kendimi biraz daha geliştirebilirim. Normalde benim pozisyonum ön libero ve kendimi o pozisyonda daha iyi hissediyorum. Ama hoca beni nerede oynatırsa, orada kendimi göstermek istiyorum. Antrenmanlarda olsun, maçlarda olsun hep kendimi göstermek istiyorum" ifadelerini kullandı.Kendi bölgesinde beğendiği oyuncuları söyleyen milli oyuncu, sözlerini şu şekilde noktaladı: "Mehmet Topal olsun, Okay Yokuşlu olsun onları çok beğeniyorum. Yurt dışında Raul Meireles'in futbol tarzını, stilini çok beğeniyordum. Bir de Barcelona'da Sergio Busquets'i çok beğeniyorum."