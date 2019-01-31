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Tarık Çamdal'ın yeni takımı belli oluyor

Galatasaray'ın sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği Tarık Çamdal'ın Antalyaspor ile anlaşma sağladı.

Tarık Çamdal'ın yeni takımı belli oluyor
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31 Ocak 2019 09:02
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'dan Tarık Çamdal sürprizi geliyor...

A Spor'un haberine göre, Galatasaray'la olan sözleşmesi feshedilen 27 yaşındaki futbolcu Tarık Çamdal, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ile anlaşma sağladı.

2014 yılında Galatasaray'dan Eskişehirspor'a 4,75 milyon Euro karşılığında transfer olan bek oyuncusu, sarı-kırmızılılarda yaşadığı büyük düşüş sonrasında gözden çıkarılmıştı.

Serbest oyuncu statüsünde olan Çamdal'ın Akdeniz ekibine gideceği kaydedildi.

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