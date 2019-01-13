Tarık Çamdal'ın transferi için açıklama

Galatasaray'da uzun zamandan beri kadronun dışında kalan Tarık Çamdal'ın adı TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Fatih Karagümrük'le anılıyordu.Konuyla ilgili açıklama yapan Fatih Karagümrük'ün Başkanı Süleyman Hurma transfer dedikodularına noktayı koydu. Milliyet'e konuşan Hurma, "Tarık bizde oynayan Erkan Kaş'ın eniştesi olduğu için galiba böyle bir yakıştırma yapıldı. Evet Tarık sevdiğimiz bir kardeşimiz. Maçlarımıza gelir. Ancak transfer etme gibi bir düşüncemiz yok." dediGeçen sezon Süper Lig'de hiç oynamadan 1,5 milyon avroyu kapan savunma oyuncusu yaz transfer döneminde de gitmeye yanaşmamıştı. Bu sezonki ücreti 1,6 milyon avro olan Tarık, "800 bin avro ödeyelim, yolları ayıralım" teklifini geri çevirdi