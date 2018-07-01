YASİN KARAR AŞAMASINDA

Eskişehirspor'dan dört yıl önce 4 milyon 750 bin euro'ya transfer edilen Tarık Çamdal takımdan ayrılmazsa bu sezon 107 bin euro artışla 1 milyon 605 euro garanti ücret alacak.27 yaşındaki oyuncu ile yapılan kontrat gereği her yıl ücreti artıyor.Yönetim, Çamdal'a 'kulüp bul' diyor ancak bu parayı hiçbir takım vermediği için gitmesi beklenmiyor.Galatasaray ile sözleşmesi biten Yasin Öztekin yol ayrımında...Beşiktaş'ın yanı sıra İspanyol ekipleri ile temasta olan tecrübeli oyuncuya sarı-kırmızılı kulübün de bir teklif sunduğu ve 'Karar senin' dediği öğrenildi.