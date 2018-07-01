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Tarık Çamdal'ın kontratına yine zam geldi!

Galatasaray'ın istenmeyen adamı haline gelen Tarık Çamdal'ın bu sezon yıllık ücreti zamlanacak ve 107 bin euro artışla 1 milyon 605 euro garanti ücret olacak.

Tarık Çamdal'ın kontratına yine zam geldi!
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01 Temmuz 2018 11:47
Eskişehirspor'dan dört yıl önce 4 milyon 750 bin euro'ya transfer edilen Tarık Çamdal takımdan ayrılmazsa bu sezon 107 bin euro artışla 1 milyon 605 euro garanti ücret alacak.

27 yaşındaki oyuncu ile yapılan kontrat gereği her yıl ücreti artıyor.

Yönetim, Çamdal'a 'kulüp bul' diyor ancak bu parayı hiçbir takım vermediği için gitmesi beklenmiyor.

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Beşiktaş'ın yanı sıra İspanyol ekipleri ile temasta olan tecrübeli oyuncuya sarı-kırmızılı kulübün de bir teklif sunduğu ve 'Karar senin' dediği öğrenildi.

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