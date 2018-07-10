Tarık Çamdal'a uyarı 'Futbol hayatın biter'





İLGİLİ VİDEO Tarık Çamdal'ın durumuyla ilgili yeni gelişmeler olduğunu aktaran Abdurrahim Albayrak, "Tarık Çamdal ile geçen görüştüm. 200 bin euro tasarruf ettik ondan. Geleceğiyle ilgili kulüp arıyorum." demişti.

İsviçre kampına götürülmeyenile geçen hafta Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak özel görüşmeler yaptı.Geçen sezondan kalan 200 bin Euro alacağından vazgeçen 27 yaşındaki oyuncuya, "Paranı son kuruşuna kadar alıp takımda kalabilirsin ama o zaman 2 sene futbol oynamamış olacaksın ve sözleşmen bittiğinde takım bulamayacaksın. 30 yaşına gelmeden futbolu bırakacaksın!'' uyarısı yapıldığı öğrenildi.Takım aramaya başlayan Tarık, tazminat konusunda Galatasaray'a fazla sorun çıkarmayacak.