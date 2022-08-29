Tarık Çamdal, Tuzlaspor'dan ayrıldı

2014-15 sezonu başında Eskişehirspor'dan 4,75 milyon Euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Tarık Çamdal, gösterdiği performansla eleştirilerin odak noktası haline gelmişti.



Sarı-kırmızılı kulüpten ayrılışı olay olan Tarık Çamdal, Cimbom'dan ayrıldıktan sonra sırasıyla Eskişehirspor, Antalyaspor ve Adana Demirspor formalarını giydi.



Adana Demirspor'dan ayrılıktan sonra Çamdal, yaz transfer döneminde 1. Lig takımı Tuzlaspor'a imza attı.



Tuzla'nın ligde oynadığı 2 maçta da görev alan ve kaptan olarak sahaya çıkan 31 yaşındaki futbolcunun sürpriz kararı herkesi şaşırttı.



Tarık Çamdal, Tuzlaspor ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.



31 yaşındaki futbolcunun sözleşme fesih işlemleri bugün gerçekleşecek ve ayrılık resmiyet kazanacak.





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