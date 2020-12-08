Tarık Çamdal, Sırbistan'a gönderildi!

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sakatlıkları bulunan Tarık Çamdal ve Emircan Altıntaş'ın tedavisine Sırbistan'da başlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Tarık Çamdal, Sırbistan'a gönderildi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Aralık 2020 16:27
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, sakatlıkları bulunan Tarık Çamdal ve Emircan Altıntaş'ın tedavisine Sırbistan'da başlandığını açıkladı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kulüp başkanı Murat Sancak'ın talimatıyla, sakatlığı bulunan Emircan Altındaş ve Tarık Çamdal'ın Sırbistan'a gönderildiği ve dünyada ünlü doktor Mariana Kovacevic'in tarafından tedavilerine başladığı bildirildi.

 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için