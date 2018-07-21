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"Tarık Çamdal ile ilgilenmiyoruz"

Çaykur Rizespor, transfer iddialarıyla ilgili bir açıklama yayınladı ve Tarık Çamdal'ın da gündemlerinde olmadığını belirtti.

Kaynak: Sporx.com
'Tarık Çamdal ile ilgilenmiyoruz'
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21 Temmuz 2018 22:52
Çaykur Rizespor, basında yer alan transfer iddialarıyla ilgili resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayınladı.

TARIK ÇAMDAL İLE İLGİLENMİYORUZ

Bazı sosyal medya organlarında yer alan "Tarık Çamdal Rizespor Yolunda" şeklindeki haberler tamamen asılsız olup kulübümüzün adı geçen futbolcuyla ilgili hiç bir transfer çalışması ve düşüncesi bulunmamaktadır.

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Çaykur Rizespor yeniden ulaştığı Süper Ligde kalıcı olmak için hazırlanmakta ve gerekli takviyelerin yapılması için hummalı çalışmalarını sürdürmektedir. Yönetim kurulu üyelerimizden bilgi alma gereği duymadan; "bazı futbolcuların Rizespor'a transfer olacağı" yönünde haber yapan bir kısım sosyal medya organları gerçek olmayan bilgileri haberleştirerek hem kulübümüze zarar veriyor hem de yeşil mavili taraftarın doğru bilgi alma haklarını gasp ederek bilgi kirliliği oluşturuyor.

Taraftarlarımız emin olsun ki güçlü bir Rizespor oluşturmak için tüm koşulları seferber ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türk futbolunun içinde bulunduğu mali yapı, transfer döneminin önceki yıllara oranla kısır geçmesine sebep oluyor. Rizespor olarak mütevazı bütçemizi en iyi şekilde değerlendirip daha önce duyurduğumuz "güçlü transferleri" takımımıza katacağız. Fakat bu çalışmayı yaparken asla ve asla kulübümüzü mali açıdan sıkıntıya düşürmeyeceğiz.

KWEUKE

Üzerinde ciddi oranda çalıştığımız bir konu da; 4 yıl daha sözleşmesi bulunan ve sağlık problemleri nedeniyle uzun zamandır takıma katkı veremeyen Kweuke'nin; sözleşme fesih teklifimizi kabul etmemiş olmasıdır. Kweuke takımına katkı vermediği gibi önümüzdeki 4 yılın alacaklarını talep etmektedir. Bu bağlamda kendisine 30 Temmuz tarihinde alacaklarının bir kısmını ödememiz gerekmektedir. Kweuke'nin talep ettiği ücret; isim sponsorumuz olan Çaykur'un sağladığı desteğin bile çok çok üzerindedir.

ŞEFFAFLIK

Transfer döneminde çok titiz bir şekilde sürdürdüğümüz çalışmalarımıza destek olarak bize güç veren herkese teşekkür ediyoruz. Eleştiri yapanlara da elbette saygı duyuyoruz. Bilinsin ki yaptığımız tüm çalışmalar şeffaftır ve her an tartışılmaya hazırdır.

Transfer sürecinde olduğu gibi, tüm konularda resmiyet kazanan hususları ivedilikle kamuoyuna aktarıyoruz. Kulübümüzden yapılan açıklamalar haricinde duyuma yönelik haberler yok hükmündedir.

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