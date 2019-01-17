Tarık Çamdal bir kuruş bırakmadı, dakikada ne kadar kazandı?

Galatasaray'da Tarık Çamdal dönemi resmen sona erdi. 2014 yazında 4 milyon 750 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Eskişehirspor'dan alınan Tarık'ın sezon sonunda bitecek sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi. Gurbetçi oyuncuya 1.6 milyon Euro garanti ücretinin tamamı ödenecek.Geçen sezondan da 300 bin Euro alacağı bulunan Tarık Çamdal'a ayrıca senet verildi. Galatasaray'da 4.5 sezonda 42 maça çıkan Tarık bu sürede 6 milyon 955 bin Euro kazanmış oldu.G.Saray'da 42 resmi maçta görev alan Tarık Çamdal, 2950 dakika sahada kaldı ve dakikada 14 bin 664 TL gelir elde etti. Tarık'ın kulübe maliyeti ise 43 milyon 260 bin 100 TL oldu. Tarık neredeyse her bir maçı için 1 milyon TL kazandı.