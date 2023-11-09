Tarık Biberovic: "Partizan çok iyi bir takım"

Fenerbahçe Beko oyuncularından Tarık Biberovic, Partizan ile oynayacakları maç öncesinde açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Tarık Biberovic: 'Partizan çok iyi bir takım'
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09 Kasım 2023 10:29
Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 7. haftasında Partizan'a konuk oluyor. 22.30'da Stark Arena'da oynanacak maç öncesi Fenerbahçe Beko oyuncularından Tarık Biberovic açıklamalarda bulundu.

Biberovic açıklamasında, "Zorlu bir maça çıkacağız. Partizan çok iyi bir takım ve kendi evlerinde nasıl bir atmosfer yaratabildiklerini iyi biliyoruz. Her top için mücadele etmeli ve teknik ekibimizin maç planına sadık kalmalıyız. Sezonun bu ana kadarki bölümünde iyi bir performans gösterdik ancak deplasman maçlarından alacağımız galibiyetlerin bizi asıl hedefimize taşıyacağının farkındayız. Bu nedenle en iyi mücadelemizi gösterecek ve bu zorlu deplasman karşılaşmasından galibiyetle ayrılmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.



 

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