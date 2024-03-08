Tarık Biberovic: "İlk dakikadan itibaren iyi oynadık"

Fenerbahçe Beko'nun genç yıldızı Tarık Biberovic kazanılan Real Madrid maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Tarık Biberovic: 'İlk dakikadan itibaren iyi oynadık'
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08 Mart 2024 01:28
THY EuroLeague'de deplasmanda Real Madrid'i deviren Fenerbahçe Beko'da genç yıldız Tarık Biberovic karşılaşma sonrasında konuştu.

Jasikevicius'un istediği her şeyi yaptıklarını söyleyen Tarık Biberovic şu ifadeleri kullandı:

"Çok mutluyuz. İnanılmaz bir galibiyet oldu. Real Madrid en iyi takımlardan biri ama biz de ilk dakikadan itibaren iyi oynadık. Hocamız ne istediyse onu yaptık. Çok şükür bu maçı aldık. İnşallah ben de aynı şekilde devam edeceğim. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hoca ne kadar süre verirse değerlendirmeye çalışacağım. En iyi oyunculardan biri olmak istiyorum."

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