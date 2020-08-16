Tarihte ilk kez İtalyan, İngiliz, İspanyol yok

Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final maçlarının tamamlanmasının ardından bir çok yeni istatistik ortaya çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Tarihte ilk kez İtalyan, İngiliz, İspanyol yok
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16 Ağustos 2020 03:32
Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek final müsabakaları tamamlandı ve yarı finale 2 Alman 2 Fransız kulübünün çıkması bir çok yeni istatistiğin ortaya çıkmasına yol açtı.

Çeyrek final maçlarında Bayern Münih Barcelona'yı, Olympique Lyon Manchester City'i, Leipzig Atletico Madrid'i ve PSG Atalanta'yı eleyerek yarı finalist oldu. Bu sonuçların ardından ise 1990-91 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi Yarı Finali'nde herhangi bir İngiliz, İtalyan veya İspanyol takımın olmaması dikkat çekti. Fransız futbol kulüpleri açısından ise ilk kez 2 takım birlikte Yarı Final'de yer alırken Alman ekibi Leipzig de tarihinde ilk kez bu sevinci yaşamış oldu.

Yarı finalde ise eşleşmeler şu şekilde oluştu:

Olympique Lyon - Bayern Münih
Leipzig - PSG

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finaller 18-19 Ağustos tarihlerinde, final ise 23 Ağustos'ta yapılacak.



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