Tarihte bir ilk, Türkiye Kadın Milli Hentbol Takımı Avrupa'da

Tarihinde ilk defa 'Kadınlar Hentbol Şampiyonası'na katılacak olan Türkiye Kadın Millî Hentbol takımı, 28 Kasım'da 2024'te Şampiyonası'nın açılış maçında Macaristan'la karşılaşacak.



Türkiye Kadın Millî Hentbol takım hocası Costica Buceschi, Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi ve Milli hentbolcu Betül Yılmaz turnuva öncesi Hentbol Federasyonu'nda düzenledikleri ortak basın toplantısında Kadın Millî Hentbol takımının şampiyonaya katılma süreçlerini değerlendirerek, milli takımın hedeflerine yönelik açıklamalarda bulundu.



Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, ilk defa Avrupa Şampiyonası'na katılacakları için heyecanlı olduklarını ifade ederek, "Bundan dolayı çok heyecanlıyız. Orada Türk hentbol severlere ve Avrupalı hentbol severlere bu takım neler yapabileceğini göstermek istiyoruz. Tabii ki önümüzde uzun bir yol var. Bizlere yakışır şekilde, Türk gençliğine yakışır şekilde ülkemizi çok güzel temsil edeceğimize inanıyorum şimdiden sporcularımıza başarılar diliyorum" dedi.



BUCESCHİ: HEDEFİMİZ İLK İKİ



En iyi 4 takım arasına girip, grubu 3'üncü bitirerek finallere katılma hakkı elde ettiklerini hatırlatan Türkiye Kadın Millî Hentbol takım hocası Costica Buceschi, "Finallerde de Macaristan, Makedonya müsabakaları ve İsveç müsabakaları olacak. Çok zor takımlarla oynayacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapıp en iyi sonucu almaya çalışacağız. Tarihimizde ilk defa 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılıyoruz. Burada kazanacağımız başarılar, bizi 2026'da evimizde düzenleyeceğimiz şampiyonada daha başarılı kılacaktır. Bu süreç içerisinde 2026'nın eleme müsabakalarından da muaf olacağımız için o eleme müsabakalarına katılmayan üst düzey ülkelerle Eurocup oynayacağız. Burada tecrübelerimizi artırıp, 2026'da daha başarılı bir sonuç elde etme hedefindeyiz. Ayrıca nihayet hedefimiz; Dünya Şampiyonaları'nda burada elde ettiğimiz başarılarla katılabilmek. Grubumuzda ilk 2 takım bir sonraki tura yükseliyor. Burada ana hedefimiz Kuzey Makedonya karşısında başarılı olabilmek diğer güçlü takımlardan bir tanesinden de bir puan alabilmek. Ancak bu sayede kendimizi ilk 2'ye atıp, diğer grubun takımlarıyla eşleşme şansı bulabileceğiz. Bunun için de bütün takımlarla aynı derecede mücadele etmemiz savaşmamız gerekecektir" diye konuştu.



17 yaşından beri Avrupa Şampiyonası hayalini taşıdığını söyleyen Milli hentbolcu Betül Yılmaz ise düşüncelerini şu şekilde dile getirdi:



"17 yaşından beri milli takımda oynuyorum. O yüzden bu hayalin uzun süre gerçek olmasını bekledim. Nihayet gerçekleştirdik o yüzden çok gururluyuz. Turnuva için de heyecanlıyız. Turnuvaya bugün itibarıyla 8 gün kaldı. İlk maçımızı ev sahibi Macaristan'da oynayacağız. Macaristan açılış maçını bizimle yapmak istedi. Açılış maçları her zaman bu tarz şampiyonalarda özel ve güzel maçlar olur. O yüzden biz de hatırda kalır, güzel ve en üstte düzeyde başarıyı yakalayabildiğimiz bir maç performansıyla sahada turnuvaya başlamak istiyoruz. Hedefimiz alabileceğimiz maksimum düzeyde başarıyı yakalamak. Gruptan 1'inci veya 1 çıkamazsak bile 2'nci olarak çıkmayı tekrar hayal ettik. Umuda tutunarak kampımızda dün başladık. Hazırlıklarımız son aşamada artık. Hücum ve savunma taktığı olarak devam ediyor. Bu hayali uzun süre bekledik bu hayalden vazgeçmek gibi bir durumumuz yok yakalayabildiğimiz maksimum başarıyla ilerlemek, turnuvayı bitirmek istiyoruz."



