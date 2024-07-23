Olimpiyat Kadın Erkek Toplam 1896 Atina 0 241 241 1900 Paris 22 975 997 1904 St. Louis 6 645 651 1906 Atina 7 877 884 1908 Londra 37 1971 2008 1912 Stockholm 48 2359 2407 1920 Anvers 65 2561 2626 1924 Paris 135 2954 3089 1928 Amsterdam 277 2606 2883 1932 Los Angeles 126 1206 1332 1936 Berlin 331 3632 3963 1948 Londra 390 3714 4104 1952 Helsinki 519 4436 4955 1956 Melbourne 376 2938 3314 1960 Roma 611 4727 5338 1964 Tokyo 678 4473 5151 1968 Meksiko 781 4735 5516 1972 Münih 1059 6075 7134 1976 Montreal 1260 4824 6084 1980 Moskova 1115 4064 5179 1984 Los Angeles 1566 5263 6829 1988 Seul 2194 6197 8391 1992 Barcelona 2704 6652 9356 1996 Atlanta 3512 6806 10318 2000 Sidney 4069 6582 10651 2004 Atina 4329 6296 10625 2008 Pekin 4637 6305 10942 2012 Londra 4675 5892 10567 2016 Rio 5059 6179 11238 2020 Tokyo 5457 5963 11420

Olimpiyat oyunları tarihinde en çok sporcunun katıldığı organizasyon Tokyo 2020 oldu.Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen organizasyona toplam 11 bin 420 sporcu katıldı. Tokyo 2020 Oyunları, katılımcı sayısıyla 2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nı geride bıraktı. Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirilen oyunlarda 11 bin 238 sporcu yer aldı.Atina'da 1896'da düzenlenen ilk olimpiyat ise 241 kişiyle en az sporcunun katıldığı ve kadın sporcunun mücadele etmediği olimpiyat olarak kayıtlarda yer alıyor.İlk olimpiyat oyunlarında yer almayan kadın sporcular, ilk kez 1900 Paris'te sahaya çıktı.Fransa'nın başkentinde düzenlenen oyunlara 22 kadın sporcu katıldı.Tokyo Olimpiyat Oyunları, en çok kadın sporcunun katıldığı organizasyonda da oldu.Japonya'daki oyunlarda 5 bin 963 erkek sporcu mücadele ederken, 5 bin 457 de kadın sporcu yer aldı.Olimpiyat oyunları ve katılan sporcular şöyle: