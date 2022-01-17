Tarihin en kötü Galatasaray'ı

Galatasaray'da hoca değişikliği de kötü gidişe son veremezken sarı kırmızılılar tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşamaya devam ediyor.



Bu sezon Süper Lig'de 27 puan toplayan Galatasaray 7 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 6 beraberlik ile 21, maçlar itibarıyla üç puanlı sisteme geçilen 1987-88'den bu yana en düşük sayıda kaldığı sezonu geçiriyor.



Trabzon'un puan kaybettiği haftada farkı bir nebze de olsa azaltma şansını değerlendiremeyen Galatasaray zirvenin 23 puan gerisine düştü.



ÖNE GEÇİP 15 PUAN BIRAKTI



Bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği maçlarda 15 puan kaybeden Galatasaray, 2014-15'ten bu yana bu şekilde en fazla puan bıraktığı sezonu yaşıyor.



Bu sezon Süper Lig'de 8. kez sahadan yenilgi ile ayrılan Galatasaray, 2020/21'in tamamında ligde aldığı mağlubiyet sayısını yakaladı (40 maç).



