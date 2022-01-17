Tarihin en kötü Galatasaray'ı

Ligde geride kalan süreçte 7 galibiyet, 8 yenilgi ve 6 beraberlik ile 27 puan toplayan sarı kırmızılılar 21. haftalar itibari ile 3 puanlı sisteme geçilen 1987-88 sezonundan bu yana en kötü performansını yaşıyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Tarihin en kötü Galatasaray'ı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ocak 2022 11:57
Galatasaray'da hoca değişikliği de kötü gidişe son veremezken sarı kırmızılılar tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşamaya devam ediyor.

Bu sezon Süper Lig'de 27 puan toplayan Galatasaray 7 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 6 beraberlik ile 21, maçlar itibarıyla üç puanlı sisteme geçilen 1987-88'den bu yana en düşük sayıda kaldığı sezonu geçiriyor.

Trabzon'un puan kaybettiği haftada farkı bir nebze de olsa azaltma şansını değerlendiremeyen Galatasaray zirvenin 23 puan gerisine düştü.

ÖNE GEÇİP 15 PUAN BIRAKTI

Bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği maçlarda 15 puan kaybeden Galatasaray, 2014-15'ten bu yana bu şekilde en fazla puan bıraktığı sezonu yaşıyor.

Bu sezon Süper Lig'de 8. kez sahadan yenilgi ile ayrılan Galatasaray, 2020/21'in tamamında ligde aldığı mağlubiyet sayısını yakaladı (40 maç). 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.