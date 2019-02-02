Tarihi Super Bowl Bilyoner.com'da Tek Maç!

ABD'de yıl boyunca sabırsızlıkla beklenen Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl için nefesler tutuldu. ABD'nin en çok izlenen organizasyonu olan ve bu yıl 53'üncüsü düzenlenecek Super Bowl, pazarı pazartesiye bağlayan gece TSİ 02.30'da Georgia eyaletinin Atlanta kentindeki 71 bin kapasiteli Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanacak.
Bu seneki mücadelede Ulusal Futbol Konferansı (NFC) şampiyonu Los Angeles Rams ile Amerikan Futbol Konferansı (AFC) şampiyonu New England Patriots karşı karşıya gelecek. Normal sezonu, Los Angeles Rams 13 galibiyet ve 3 yenilgiyle, Patriots ise 11 galibiyet ve 5 mağlubiyetle tamamladı.
Büyük bir mücadeleye sahne olması beklenen Los Angeles Rams - New England Patriots maçı Bilyoner.com'dan TEK MAÇ olarak oynanabilecek. iddaa risk yönetimi 1.65'lik oranı ile Patriots'u favori olarak gösterirken; La Rams'ın galibiyet oranı 2.00, maçın beraberlik oranı ise 9.00 olarak belirlendi. Bilyoner.com'dan bu maça hemen oynamak için tıklayın.
RAMS RÖVANŞ PEŞİNDE
Rams, 3 Şubat 2002'de oynanan 36'ncı Super Bowl karşılaşmasında 20-17 mağlup olduğu Patriots takımından rövanşını almak için ter dökecek. Tarihinde 4'üncü kez kupayı hedefleyen Rams, NFL tarihinde 3 farklı kente şampiyonluk kazandıran tek kulüp olma özelliğini taşıyor. Rams, 1945 sezonunda Cleveland, 1951'de Los Angeles ve 1999'da St. Louis kentlerini temsil ederek şampiyon oldu. Son olarak 30 Ocak 2000 tarihinde Atlanta kentinde düzenlenen 34'üncü Super Bowl maçında kupaya uzanan Rams, 19 yıl sonra aynı mutluluğu yaşamak istiyor.
PATRIOTS 6. ŞAMPİYONLUĞU İSTİYOR
Rams'i 17 yıl önce Super Bowl'da yenmesinin ardından elde ettiği başarılarla NFL'de adından sıkça söz ettiren Patriots takımı ise 6'ncı kez Super Bowl şampiyonu olmak için ter dökecek. NFL'de 2001, 2003, 2004, 2014 ve 2016 sezonlarında kupayı kaldıran Patriots, son 5 yılda 4'üncü kez Super Bowl'da mücadele edecek. Geçen sene düzenlenen 52'nci Super Bowl maçında Philadelphia Eagles'a 41-33'lük skorla mağlup olan Patriots, bu sene kupaya uzanarak taraftarını mutlu etmeyi hedefliyor.
40 BİN DOLARA BİLET VAR
Atlanta kentinde bulunan Mercedes Benz Stadyumu'nda 53'üncüsü düzenlenecek Super Bowl'da bilet fiyatları, her yıl olduğu gibi bu sene de binlerce dolara ulaşıyor ABD'li bilet firması StubHub verilerine göre, perşembe günü itibarıyla, 71 bin kapasiteli Mercedes-Benz Stadyumu'nda en ucuz bilet 2 bin 420 dolara bulunabilirken, localarda en pahalı bilet ise 325 bin dolara satılıyor. Öte yandan, Patriots taraftarlarının bulunduğu Boston ve Rams taraftarlarının yer aldığı Los Angeles şehirlerinin müsabakanın düzenleneceği Atlanta kentine uzak olmasından dolayı bu seneki bilet satışlarının geçen yıla göre hafif düşüş göstermesi öngörülüyor.
30 SANİYELİK REKLAM 5 MİLYON DOLAR
NFL'in şampiyonluk müsabakası olan Super Bowl karşılaşmaları, NFL ile anlaşmalı olan NBC, CBS ve Fox kanalları tarafından her yıl dönüşümlü olarak yayınlıyor. Bu yılki mücadeleyi canlı yayınlayacak CBS kanalı, yaklaşık 4 saat canlı yayınlayacağı etkinlik boyunca göstereceği 30 saniyelik her reklam için 5,1 ila 5,3 milyon dolar arasında ücret talep ediyor. Geçen sene Super Bowl'u yayımlayan NBC kanalının 30 saniyelik her reklam için ortalama 5,24 milyon dolar aldığı ve etkinlikten elde ettiği toplam reklam gelirinin 414 milyon dolara ulaştığı belirtiliyor.
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Bu seneki mücadelede Ulusal Futbol Konferansı (NFC) şampiyonu Los Angeles Rams ile Amerikan Futbol Konferansı (AFC) şampiyonu New England Patriots karşı karşıya gelecek. Normal sezonu, Los Angeles Rams 13 galibiyet ve 3 yenilgiyle, Patriots ise 11 galibiyet ve 5 mağlubiyetle tamamladı.
Büyük bir mücadeleye sahne olması beklenen Los Angeles Rams - New England Patriots maçı Bilyoner.com'dan TEK MAÇ olarak oynanabilecek. iddaa risk yönetimi 1.65'lik oranı ile Patriots'u favori olarak gösterirken; La Rams'ın galibiyet oranı 2.00, maçın beraberlik oranı ise 9.00 olarak belirlendi. Bilyoner.com'dan bu maça hemen oynamak için tıklayın.
RAMS RÖVANŞ PEŞİNDE
Rams, 3 Şubat 2002'de oynanan 36'ncı Super Bowl karşılaşmasında 20-17 mağlup olduğu Patriots takımından rövanşını almak için ter dökecek. Tarihinde 4'üncü kez kupayı hedefleyen Rams, NFL tarihinde 3 farklı kente şampiyonluk kazandıran tek kulüp olma özelliğini taşıyor. Rams, 1945 sezonunda Cleveland, 1951'de Los Angeles ve 1999'da St. Louis kentlerini temsil ederek şampiyon oldu. Son olarak 30 Ocak 2000 tarihinde Atlanta kentinde düzenlenen 34'üncü Super Bowl maçında kupaya uzanan Rams, 19 yıl sonra aynı mutluluğu yaşamak istiyor.
PATRIOTS 6. ŞAMPİYONLUĞU İSTİYOR
Rams'i 17 yıl önce Super Bowl'da yenmesinin ardından elde ettiği başarılarla NFL'de adından sıkça söz ettiren Patriots takımı ise 6'ncı kez Super Bowl şampiyonu olmak için ter dökecek. NFL'de 2001, 2003, 2004, 2014 ve 2016 sezonlarında kupayı kaldıran Patriots, son 5 yılda 4'üncü kez Super Bowl'da mücadele edecek. Geçen sene düzenlenen 52'nci Super Bowl maçında Philadelphia Eagles'a 41-33'lük skorla mağlup olan Patriots, bu sene kupaya uzanarak taraftarını mutlu etmeyi hedefliyor.
40 BİN DOLARA BİLET VAR
Atlanta kentinde bulunan Mercedes Benz Stadyumu'nda 53'üncüsü düzenlenecek Super Bowl'da bilet fiyatları, her yıl olduğu gibi bu sene de binlerce dolara ulaşıyor ABD'li bilet firması StubHub verilerine göre, perşembe günü itibarıyla, 71 bin kapasiteli Mercedes-Benz Stadyumu'nda en ucuz bilet 2 bin 420 dolara bulunabilirken, localarda en pahalı bilet ise 325 bin dolara satılıyor. Öte yandan, Patriots taraftarlarının bulunduğu Boston ve Rams taraftarlarının yer aldığı Los Angeles şehirlerinin müsabakanın düzenleneceği Atlanta kentine uzak olmasından dolayı bu seneki bilet satışlarının geçen yıla göre hafif düşüş göstermesi öngörülüyor.
30 SANİYELİK REKLAM 5 MİLYON DOLAR
NFL'in şampiyonluk müsabakası olan Super Bowl karşılaşmaları, NFL ile anlaşmalı olan NBC, CBS ve Fox kanalları tarafından her yıl dönüşümlü olarak yayınlıyor. Bu yılki mücadeleyi canlı yayınlayacak CBS kanalı, yaklaşık 4 saat canlı yayınlayacağı etkinlik boyunca göstereceği 30 saniyelik her reklam için 5,1 ila 5,3 milyon dolar arasında ücret talep ediyor. Geçen sene Super Bowl'u yayımlayan NBC kanalının 30 saniyelik her reklam için ortalama 5,24 milyon dolar aldığı ve etkinlikten elde ettiği toplam reklam gelirinin 414 milyon dolara ulaştığı belirtiliyor.
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