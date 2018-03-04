Tarihi Kent Koşusu'na Avrupa'dan beş yıldız

Bursa'da Fetih Şenlikleri kapsamında düzenlenen Uluslararası Tarihi Kent Koşusu, Avrupa Atletizm Birliği tarafından yol yarışları derecelendirme sisteminde en üst düzey olan 5 yıldız kategorisine layık görüldü.Osmangazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, her yıl nisan ayında gerçekleştirilen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fetih Şenlikleri'nin en önemli organizasyonlarından biri olan 15 kilometrelik Uluslararası Tarihi Kent Koşusu, Avrupa Atletizm Birliği yetkililerinin yaptığı inceleme ve değerlendirmeler sonunda 5 yıldız kategorisine girmeyi başardı.Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, organizasyonun Bursa'nın tanıtımına büyük katkı sağladığını belirtti.Avrupa Atletizm Birliği yetkililerinin organizasyonu sağlık, güvenlik, çevresel, sosyal sorumluluklar, parkur, zaman ölçüm sistemleri ve teknik yeterlilik açısından değerlendirdiğini bildiren Dündar, şöyle devam etti:"İncelemelerin ardından Avrupa'nın en saygın yol koşuları arasına aldı. Ayrıca internet sitesinde bu yıl ilk kez İngilizce bilgilendirme yapan ve yurt dışındaki atletlere doğrudan kayıt imkanı sunan Tarihi Kent Koşusu, dünya atletizm takviminde yerini aldı. Osmangazi Belediyesi olarak yaptığımız organizasyonun karşılıksız kalmadığını görmekten oldukça mutluyuz. Her yıl rekor katılımla gerçekleşen bu koşunun sadece Türkiye'de değil yurt dışında da ilgiyle takip edildiğini bir kez daha görüyoruz."Dündar, geçen yılki koşuya 26'sı "Kenya, Etiyopya, Fas, Uganda, Rusya ve Yunanistan" gibi yabancı ülkelerden bin 276 sporcunun katıldığını kaydetti.