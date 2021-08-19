Tarihi gün Sporx'te

4 maçla ilgili aradığınız her şeye Sporx üzerinden anbean ulaşabileceksiniz.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Tarihi gün Sporx'te
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19 Ağustos 2021 10:26
Türk futbolu için tarihi bir gün yaşayacağız ve 4 temsilcimiz de bugün Avrupa'da maça çıkacak. Ülke puanı açısından da büyük bir önem taşıyan temsilcilerimize Sporx olarak başarılar diliyoruz.

4 maçla ilgili aradığınız her şeye Sporx üzerinden anbean ulaşabileceksiniz. Maç öncesi haberler, videolar, röportajlar, özel analizler, idaa tahminleri, maç sonrası röportajlar, videolar ve dikkat çeken tüm detayları Sporx'ten saniye saniye sizlere aktaracağız.

Maçlarla ilgili tüm detaylara aşağıdaki bağlantıları kullanarak ulaşabilirsiniz.

20:00 Randers - Galatasaray

20:30 Trabzonspor - Roma

21:00 Sivasspor - Kopenhag

21:45 Fenerbahçe - Helsinki


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