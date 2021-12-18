Tarihi derbiden 25 fotoğraf! Ali Koç da maçı takip etti

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu ilk hafta maçı A Grubu'ndaki maçta mücadele etti. Beşiktaş – Fenerbahçe maçı, Türkiye kadın futbol tarihinin ilk resmi derbisi oldu. Siyah beyazlıların 2-1 kazandığı maçı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da izledi.

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Tarihi derbiden 25 fotoğraf! Ali Koç da maçı takip etti
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18 Aralık 2021 17:18

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