Tarihi derbiden 25 fotoğraf! Ali Koç da maçı takip etti
Beşiktaş ile Fenerbahçe, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu ilk hafta maçı A Grubu'ndaki maçta mücadele etti. Beşiktaş – Fenerbahçe maçı, Türkiye kadın futbol tarihinin ilk resmi derbisi oldu. Siyah beyazlıların 2-1 kazandığı maçı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da izledi.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Aralık 2021 17:18
Fenerbahçe
- 18:15 Yukatel Merkezefendi, Darüşşafaka'ya şans vermedi!
- 18:14 Mesut Kır: "Her şey istediğimiz gibiydi"
- 17:58 Konyaspor, 90+2'de Antalyaspor'u yıktı
- 17:56 Ankaragücü deplasmanda 2 golle güldü!
- 17:56 Galatasaray'da Morutan kararı!
- 17:55 Trabzonspor, işi ilk yarıda bitirdi!
- 17:49 Galatasaray - Başakşehir: 11'ler
- 17:47 Nihan Su: "Çok yeni bir takımız"
- 17:39 Rıdvan Dilmen derbi öncesi Mesut Özil ile buluştu
- 17:30 Jordan'ın ilk NBA maçının bileti, rekor fiyata alıcı buldu!
- 17:30 House serbest kaldı, Mathews'un kontratı değişti!
- 17:30 Iguodala: "Kyrie'nin zihni fazla özgür... yeteneğini görelim istemiyorlar"
- 17:29 Pistons, Jerami Grant'i "takas etmeye hazırlanıyor"
- 17:28 Young, şampiyonluğa oynayan bir takımda olmak istiyor!
- 17:25 Toto Wolff: "Abu Dhabi'de olanlar "Tanrı'nın Eli"ne benziyor"
- 17:25 Turkcell, kadın futbolunun gelişimine destek oluyor
- 17:18 Tarihi derbiden 25 fotoğraf! Ali Koç da maçı takip etti
- 17:18 Beşiktaş, Ankara deplasmanında kaybetti
- 17:01 Beşiktaş, kadın futbolda Fenerbahçe'yi devirdi
- 16:43 Sporx, FIFA 2022 hediye ediyor: Yarışmaya katıl, kazan
- 16:38 BOTAŞ'tan 39 sayı fark!
- 16:38 Ancelotti: "Şampiyonluk yarışındaki rakibimiz Barcelona değil"
- 16:38 Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş için açıklama
- 16:34 Attila Szalai için bu kez Napoli iddiası!
- 16:24 Zlatan Ibrahimovic: "Mbappe, 'Fenomen Ronaldo'ya benziyor"
- 16:21 Van Gundy'den Zion için Embiid kıyaslaması!
- 16:21 Draymond: "Durant'siz, aynı şekilde dominant olamazdık"
- 16:20 Shaq, pandemi döneminde 188 kiloya çıkmış!
- 16:20 Embiid: "Bu seneki KOVID önlemleri çok düzensiz"
- 16:15 Hakan Kutlu'dan istifa sözleri
- 15:52 Fenerbahçe, evinde farklı kazandı
- 15:41 Erzurumspor son dakikada yıkıldı!
- 15:40 EuroLeague'de haftanın MVP'si Shane Larkin
- 15:24 Sivas, İstanbul'da geriden geldi!
- 14:57 Süper Lig'de son 10 haftanın en başarısız takımı Altay
- 14:50 Vitor Pereira'nın derbide anahtar üçlüsü
- 14:38 Barcelona, Alex Telles transferi için devrede
- 14:32 Beşiktaş'tan Fenerbahçe derbisine videolu hazırlık
- 14:32 Galatasaray'dan 42 sayı fark!
- 14:12 Alex Teixeira'nın dönüş maçı
- 14:04 İrem Yaman tekvandoyu bıraktı!
- 14:02 Beşiktaş'ta Güven Yalçın fırtınası
- 13:49 Bulls'a antrenman izni çıktı, DeRozan geri döndü!
- 13:47 Steven Caulker milli takım değiştirdi! Oynamasına izin çıktı
- 13:47 Beşiktaş'ta derbi formülü: Yoğun baskı, etkili hücum
- 13:47 Klay Thompson'ın dönüşü için hedef Ocak ayı!
- 13:44 Berke: "Beşiktaş'ı da yenmek istiyoruz"
- 13:42 Nets'ten Kyrie'ye, yarı zamanlı dönüş izni!
- 13:40 LeBron: "Isaiah'nın neler yapabildiğini biliyoruz"
- 13:25 Galatasaray'dan Luka Jovic yoklaması
- 13:21 Beşiktaş'ın B planı: Şenol Güneş
- 12:32 Umut Bulut, Avrupa'yı sallıyor!
- 12:27 Galatasaray'da ekonomik sıkıntı; yönetim arayışta
- 12:26 Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi için özel hazırlık
- 12:15 İşte Ferdi Kadıoğlu'nun dönüş maçı
- 12:14 Türkiye elit kategoride iki hakemle temsil edilecek
- 11:53 Rezan Epözdemir ve Galatasaray: 'İstifa etmedim', 'Hayır ettin'
- 11:50 Bakasetas odaklandı, tamamen hazır
- 11:49 Beverley'nin hakemlerle arası o kadar da kötü değil!
- 11:45 Trabzonspor yeni bir ispat peşinde
AVRUPA'DAN FUTBOL
Ancelotti: "Şampiyonluk yarışındaki rakibimiz Barcelona değil"
Zlatan Ibrahimovic: "Mbappe, 'Fenomen Ronaldo'ya benziyor"
Barcelona, Alex Telles transferi için devrede
Premier Lig'e Omicron darbesi
Hakan'ın asistleriyle Inter Salernitana'yı farklı yendi
Bayern'in son kurbanı Wolfsburg oldu
Yusuf Demir Barcelona'ya vedaya hazırlanıyor
Antonio Conte'den aşı açıklaması!
Premier Lig'de koronavirüs alarmı!
Inter'de Christian Eriksen ile yollar ayrıldı
EN ÇOK OKUNANLAR
EN ÇOK YORUMLANANLAR
- Trabzon Hatay izle, TS Hatayspor BEIN CANLI İZLE
- BEIN İZLE Trabzonspor Hatayspor canlı maç izle
- Trabzonspor Hatayspor izle canlı yayın naklen kesintisiz HD full
- Asgari ücret 4250 TL oldu! Yeni asgari maaş belli oldu mu? (18 Aralık Cumartesi)
- Asgari ücret yeni açıklaması, Asgari ücret 2022 değişimi artış ne kadardır? (18 Aralık Cumartesi)
- Asgari ücret belli oldu mu? 2022 asgari ücret (18 Aralık Cumartesi)
- Yeni Sigara fiyatları listesi, Sigara güncel fiyat listesi tüm markalar ve zamlı fiyatlar (18 Aralık Cumartesi)
- Yeni sigara fiyatları, En Ucuz sigara hangisi? En pahalı sigara hangisi? (18 Aralık Cumartesi)
- 8 Aralık sigara zammı, sigara kaç para oldu, sigaranın yeni zamlı fiyatları (18 Aralık Cumartesi)
- Sigara zammı ne kadar? EN UCUZ SİGARA, EN PAHALI SİGARA) (18 Aralık Cumartesi)
- SON DAKİKA SİGARA ZAMMI) Yeni fiyatlar nedir? Sigaraya ne kadar zam geldi? (18 Aralık Cumartesi)
- Zamlı Sigara fiyatları YENİ! Son sigara fiyatları (18 Aralık Cumartesi)
- GÜNCEL) 8 Aralık sigara sammı, Sigara fiyatlarına zam yapıldı (18 Aralık Cumartesi)
- Asgari ücret belli oldu mu, 2022 asgari ücret (18 Aralık Cumartesi)
- 2022 asgari ücret ne kadar, asgari ücret açıklaması (18 Aralık Cumartesi)
- Asgari ücret 2022 net maaş, asgari ücret gelir vergisi ne kadar (18 Aralık Cumartesi)
- Asgari Ücret zam oranı ne kadar olacak, kaç para? (18 Aralık Cumartesi)
- Asgari Ücret 2022 ne zaman belli olacak? (18 Aralık Cumartesi)
- Asgari Ücret 2022 ne zaman açıklanacak? (18 Aralık Cumartesi)
- Asgari ücret ne zaman açıklanacak? (18 Aralık Cumartesi)
- Ocak ayında asgari ücret ne kadar olacak? (18 Aralık Cumartesi)
- 2022 Asgari Ücret ne kadar olacak, belli oldu mu? (18 Aralık Cumartesi)
- Arap kadayıfı tarifi izle, arap kadayıfı TAŞ KADAYIF) tarifi nasıl yapılır? (18 Aralık Cumartesi)
- Taş kadayıf evde nasıl yapılır izle, arap kadayıfı taş kadayıf malzemeleri hamuru (18 Aralık Cumartesi)
- Taş kadayıf nasıl yapılır, evde taş kadayıf yapılışı ve malzemeleri (18 Aralık Cumartesi)
- Evde taş kadayıf nasıl yapılır? Evde arap kadayıfı tarifi (18 Aralık Cumartesi)
- Taş kadayıf tarifi malzemeler, Taş kadayıf nasıl yapılır ARAP KADAYIFI) (18 Aralık Cumartesi)
- Mantı harcı nasıl yapılır? Mantı hamuru kıvamı içindekiler (18 Aralık Cumartesi)
- Kayseri mantısı yapmak için gerekli malzemeler, Kayseri mantısı en güzel nasıl yapılır? (18 Aralık Cumartesi)
- En güzel Kayseri mantısı yapılışı nasıl? (18 Aralık Cumartesi)