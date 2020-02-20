Tarihi ceza ile ilgili ilk açıklama

Manchester City CEO'su Ferran Soriano, UEFA'dan aldıkları ceza ile ilgili kulüp adına ilk resmi ağızdan açıklamayı yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Tarihi ceza ile ilgili ilk açıklama
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20 Şubat 2020 03:57
Geçtiğimiz haftaya damga vuran olaylardan Manchester City'nin UEFA'dan 2 yıl men cezası almasının ardından İngiliz ekibinden ilk resmi açıklama geldi

Kulüp CEO'su Ferran Soriano yaptığı açıklamada itiraz sürecini değerlendirerek taraftarların kendilerine inanmaları için süre istediklerini söyledi.

Soriano açıklamasında "CAS'a gerekli itirazları yapıyoruz. Önümüzdeki sezon başlamadan CAS'ın itiraz kararını açıklamasını bekliyoruz. Taraftarımız bize 2 konuda güvensin. Birincisi, iddiaların doğru olmadığı. İkincisi bu iddiaları kanıtlamamız için elimizden gelen her şeyi yapacak oluşumuz" ifadelerini kullandı.

Soriano ayrı kulüp yapısı olarak tamamen şeffaf olduklarını ve tüm denetçilerin hesaplarını kontrol ettiğini belirterek incelemelerin defalarca yapıldığını, ceza almaları gereken bir konu olmadığını ifade etti.

Soriano'nun karar açıklandıktan sonra Mancheste Cityli futbolcuları bir araya topladığı ve konu hakkında bilgilendirdiği haberleri geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.

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