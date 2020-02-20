Tarihi ceza ile ilgili ilk açıklama

Geçtiğimiz haftaya damga vuran olaylardan Manchester City'nin UEFA'dan 2 yıl men cezası almasının ardından İngiliz ekibinden ilk resmi açıklama geldiKulüp CEO'su Ferran Soriano yaptığı açıklamada itiraz sürecini değerlendirerek taraftarların kendilerine inanmaları için süre istediklerini söyledi.Soriano açıklamasında "" ifadelerini kullandı.Soriano ayrı kulüp yapısı olarak tamamen şeffaf olduklarını ve tüm denetçilerin hesaplarını kontrol ettiğini belirterek incelemelerin defalarca yapıldığını, ceza almaları gereken bir konu olmadığını ifade etti.Soriano'nun karar açıklandıktan sonra Mancheste Cityli futbolcuları bir araya topladığı ve konu hakkında bilgilendirdiği haberleri geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı.