Tare'den Fenerbahçe'ye son teklif: 'Daha fazla artıramam'

Lazio, Vedat Muriqi için Fenerbahçe'ye son teklifini iletti.



Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Felipe Caicedo'yu 5 milyon euro bonservis ücretiyle Al Gharafa'ya satmak üzere anlaşan Lazio Sportif Direktörü Igli Tare, menajer Shkumbin Qormemeti ile birlikte İstanbul'da temaslarını sürdürüyor. İstanbul'dan bir anlaşmayla Roma'ya dönmeyi umut eden Tare, Fenerbahçe'ye son teklifini sundu: 18 milyon euro bonuslar!



Tare, bu teklifi Fenerbahçe'ye iletirken rakamı daha da artıramayacaklarını da belirtti.



TARE, MURIQI'YE ALTERNATİF BULAMIYOR



Vedat Muriqi için pazarlıklarını sürdüren Igli Tare ise alternatif forvet adayları için de nabız yoklamaya devam ediyor.



Aston Villa'dan ayrılmak isteyen ancak geçen sezonu çapraz bağ sakatlığı nedeniyle erken kapatan Wesley Moraes için 17 milyon euro bonservis talep edilmesi nedeniyle geri adım atıldı.



Bir diğer alternatif Olivier Giroud ise teknik direktör Simone Inzaghi tarafından veto edildi. Liverpool'dan Divock Origi için ön görüşme yapıldı ancak ne İngiliz kulübü satmaya sıcak baktı ne de Belçikalı oyuncu Lazio'da yedek beklemeye sıcak baktı. Borja Mayoral içinse Real Madrid, henüz bir fiyat vermedi ve oyuncunun durumunun daha sonra belli olacağı yanıtını iletti.



