Yakın tarihli bir anket, spor hayranlarının %38'inin, NBA "çok politik olduğu" için daha az maç izlediklerini ortaya çıkardı.



Koronavirüs salgını sırasında NBA'in geri dönüşüne dair yüksek beklentiye rağmen, dünyanın en iyi basketbol liginin reytingleri düşmeye devam ediyor.



OutKick'ten Bobby Burack tarafından bildirildiği üzere, playoffların ilk turunda reytinglerde %27 düşüş görülmüştü. 2017-18 sezonuna göre bu, %40 ile daha da yüksek bir düşüş oldu.



Bunun arkasındaki ana nedenlerden biri, NBA'in giderek daha politik hale gelmesi gibi görünüyor. Yakın tarihli bir ankete göre, spor taraftarlarının %38'i ligi 'çok politik bulduğu' için, daha az NBA maçı izliyorlar.



Forbes'ten Kurt Badenhausen, durumu şu şekilde kaleme aldı:



"Yeni bir Harris anketi, Trump'ın NBA eleştirisini destekliyor ve sporseverlerin %39'unun daha az maç izlediklerini gösteriyor. Ve bunun başlıca nedeni? Siyaset. Köklü anket kurumu, hafta sonu yaklaşık 2.000 kişiyle anket yaptı ve kendini sporsever olarak tanımlayanlara (toplamın üçte ikisi), neden daha az basketbol izlediklerini seçmeleri için on seçenek verdi.



Ankete katılanların %38'inin kendilerini sporseverler olarak tanımlamasıyla 'Lig fazla politik hale geldi' net bir seçenek oldu. 'Taraftarlar olmadan sıkıcı' seçeneği, oyların %28'ini alırken, NBA'in Çin ile olan ilişkisi, spor taraftarlarının %19'unun kadranı çevirmesine neden oldu. Bu durum, geçtiğimiz hafta oyuncuların maçları, bir polis memurunun Wisconsin'de Jacob Blake'i yedi kez sırtından vurmasından sonra boykot etmesinden sonra, Trump'ın ligi "siyasi bir organizasyon" olarak adlandırmasıyla bağlantılı gibi gözüküyor."



