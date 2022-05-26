Taraftarları taşıyan otobüslere taşlı saldırı: 8 yaralı

Ziraat Türkiye Kupası final maçı için İstanbul'a giden Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor taraftarlarını taşıyan otobüslere taşlı saldırı yapıldı ve 8 kişi yaralandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Taraftarları taşıyan otobüslere taşlı saldırı: 8 yaralı
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26 Mayıs 2022 14:19
Ziraat Türkiye Kupası final maçı için İstanbul'a giden Demir Grup Sivasspor ile Yukatel Kayserispor taraftarlarını taşıyan otobüslere yapılan taşlı saldırıda yaralanan 8 kişi tedavi altına alındı.

Sivas ve Kayseri'den yola çıkan otobüslere, Anadolu Otoyolu'nun Akyazı kesiminde yol kenarındaki kişiler taşlı saldırıda bulundu.

Camları kırılan otobüslerdeki yaralanan 8 kişi, Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Hasar alan otobüslerin içinde taşların bulunduğu görüldü.

Öte yandan, Düzce'de aynı tesiste mola veren otobüslerde yer alan 2 takım taraftarları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın arbedeye dönüştüğü olaya, Hendek ve Gümüşova jandarma ekipleri müdahale etti.



Taraftarların yerlerini almasıyla otobüsler, yollarına devam etti.

Jandarma ve polis ekiplerince otoyol güzergahındaki tesislerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem alındığı öğrenildi.



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