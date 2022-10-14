Taraftarları Fenerbahçe'yi yalnız bırakmadı

Avrupa Ligi'nde AEK Larnaca deplasmanına çıkan Fenerbahçe'yi, taraftarı yine yalnız bırakmadı.



Kıbrıs Rum Kesimi'nden oynanan mücadelede Sarı-Lacivertli futbolseverler, kale arkasında kendilerine ayrılan bölümün büyük bir kısmını doldurdu. 7 bin 400 kişilik AEK Arena Stadı'nda tribünlerin büyük çoğunluğu doluydu.



Temsilcimize bu karşılaşmada yaklaşık 400 kişi tam destek verdi. İlk dakikadan itibaren Fenerbahçe'nin tezahüratlarıyla yanında olan taraftarlar, son ana kadar da 12. Adam rolünü başarıyla yerine getirdiler. Ev sahibi ekibin tribünlerinden ilk yarıda oyuncularımıza zaman zaman lazer tutulması dikkatlerden kaçmadı. Stat ve çevresinde de yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı öğrenildi.





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